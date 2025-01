Wolt ja Foodora: Tämä ruoka on nyt hitti

Woltista ja Foodorasta tilataan nyt entistä enemmän muutakin kuin pizzaa ja hampurilaisia.

Ruokalähettipalveluiden suosio on viime vuosina kasvanut Suomessa. Huomenta Suomessa keskusteltiin perjantaina siitä, miten ravintoloiden haastava tilanne näkyy palveluissa ja mitä sille olisi tehtävissä.

Vietnamilainen ruoka ylivoimaisesti trendaavin

Woltin Pohjoismaiden johtaja Henrik Pankakoski ja Foodoran toimitusjohtaja Einar Toivonen kertoivat suomalaisten tilaavan mielellään tuttuja pikaruokia, kuten hampurilaisia ja pizzaa.

Palveluissa näkyy kuitenkin nyt myös muita selkeitä hittiruokia.

– Yksi näkyvä trendi on, että aasialainen ruoka on entistä suositumpaa. Esimerkiksi sushi on todella suosittua, Woltin Pankakoski paljasti.

Foodorallakin on huomattu aasialaisten ruokien, kuten sushin, nousu. Kaupaksi menevät myös esimerkiksi nepalilaiset ja intialaiset ruoat.

– Vietnamilainen ruoka on nostanut meillä vahvasti suosiotaan.

Foodora analysoi viime marraskuussa viimeisen puolen vuoden tilauksiaan ja huomasi jo tuolloin vietnamilaisen keittiön olevan ylivoimaisesti trendaavin.

– Se sopii moneen makuun ja tilanteeseen, ja onkin helppo ymmärtää, miksi se trendaa, kertoo Foodoran Einar Toivonen kommentoi marraskuussa tiedotteessa.

Jääkö ravintoloille liian vähän käteen?

Jotkut ravintolat ovat kritisoineet ruokalähettipalveluita siitä, että ne ottavat liian ison siivun itselleen ravintolan tuotoista. Woltin ja Foodoran mukaan komissio on 30 prosentin luokkaa.

Woltin Henrik Pankakosken mukaan osuus saattaa kuulostaa paljolta, mutta asia ei ole näin yksiselitteinen. Komissiolla kustannetaan esimerkiksi lähettien palkat.

Mitä mieltä Wolt ja Foodora ovat kritiikistä, ja miten palveluissa näkyy ravintoloiden haastava tilanne? Katso haastattelu jutun yllä olevalta videolta.