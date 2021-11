Mitä DoorDash näki Woltissa? Perustaja listasi kolme syytä suomalaisyrityksen ostolle: "Uskomaton bisnes"

Wolt Enterprises Oy merkittiin Suomen kaupparekisteriin vuonna 2014, ja sen jälkeen kyyti on ollut hurjaa. Yritys on viime vuosina kasvattanut liikevaihtoaan kymmenillä miljoonilla euroilla. Viime vuonna liikevaihtoa oli reilut 164 miljoonaa euroa. Yritys toimii Suomen lisäksi parissakymmenessä maassa, lähinnä Euroopan alueella, mutta myös esimerkiksi Israelissa ja Japanissa.

Nyt yritys on siirtymässä osaksi amerikkalaista pörssiyhtiö DoorDashia, jonka markkina-arvo on yli 50 miljardia euroa. DoorDash on samalla alalla, eli ruoan tilaus- ja kuljetusbisneksessä Woltin kanssa, mutta on tähän saakka toiminut lähinnä Pohjois-Amerikassa. Yhdysvalloissa yritys on alansa markkinajohtaja.