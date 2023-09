Mokkapalat ovat yhä valtava hitti – näin alkuperäinen ohje tuli Suomeen

Mokkapalat ovat yksi Suomen suosituimmista kahvipöytäherkuista. Tilastot paljastavat, että mokkapalojen ohjetta googlataan vuosittain vimmatusti ja leivonnainen on suosittu vuodenajasta riippumatta.

Mokkapalojen historia: Miten mokkapalat päätyivät Suomeen?

Mokkapala vai sittenkin masaliisa?

Mokkapaloille on erilaisten muunnelmien myötä tullut myös monia muita nimiä. Mokkapaloja on kutsuttu muun muassa nimillä ruotsinparhaat, ruotsinhyvät, masaliisat, mokkaleivokset, rakkaudenruudut ja suklaapelti.

Erityisesti porilaisten suosiman masaliisa-nimen alkuperä on jäänyt mysteeriksi. Ylen mukaan on veikkailtu, että masaliisa olisi taipunut satakuntalaisten suuhun mocha slice -nimityksestä. On myös veikattu, että jonkun Masan Liisa-niminen puoliso olisi kenties ollut leipurinaisia.