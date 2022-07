Oletko maistanut? Mansikkakakku, jota suomalaiset palvovat – kesän ehdoton ykkönen

Britakakku on yksi Suomen suosituimmista kesäkakuista. Mehevä kakkupohja, makea marenki ja marjat tekevät britakakusta varman hitin. Iki ihanan britakakun täytteitä voi vaihdella sesongin mukaan, mutta klassisin ja monelle rakkain on tietysti perinteinen mansikkabrita.

Britakakku tunnetaan myös muilla nimillä

Britakakun nimen alkuperästä ei ole saatavilla varmaa tietoa. Kakku on mitä ilmeisemmin rantautunut Suomeen rakkaasta naapurimaastamme Ruotsista, jossa se tunnetaan useilla eri nimillä: Pinocchiotårta, Brittatårta, Glömmingetårta, Mammas tårta, Ölandstårta ja Margaretatårta.

Jos et vielä ole testannut britakakkua, nyt on korkea aika! Sen valmistaminen on yllättävän helppoa ja lopputulos palkitsee.