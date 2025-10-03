Mikä on täydellisten korvapuustien salaisuus? Pitkän linjan pullamestari kertoo vinkkinsä.
Töölöläisen Café Korvarin kahvilayrittäjä Juha Holm on leiponut urallaan noin 1,5 miljoonaa korvapuustia, joten miestä voi kutsua jo todelliseksi pullamestariksi.
Kansainvälistä korvapuustipäivää vietetään jälleen 4.10., ja juhlapäivän kunniaksi Huomenta Suomessa vierailtiin Holmin kahvilassa selvittämässä täydellisten puustien salat.
Pullamestari aloittaa korvapuustien leipomisen joka aamu noin kello kolmelta. Täydellisten puustien salaisuus piilee muun muassa aidossa voissa. Täysin tarkkaa pullareseptiä Holm ei kaikelle kansalle paljasta:
– Reseptiäni ei tiedä minun lisäkseni kukaan muu.
Holmilla on kuitenkin takataskussaan muutama tärkeä vinkki, joiden avulla korvapuusteista saa erityisen herkullisia.