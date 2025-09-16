Leivo omenapiirakkaa tällä Hanna Sumarin helpolla ohjeella.

MTV:n ruutukasvona ja muun muassa ruokakirjailijana tunnettu Hanna Sumari leipoi omenapiirakkaa, jonka herkullisuudesta yllättyi itsekin.

Piirakasta tulee Sumarin mukaan täydellisen mehevää, kun sen paistaa valurautaisessa pannussa.

– Leivoin ihanan ja supermaukkaan omenapiirakan valurautaisessa paistinpannussa. Siinä on tosi hyvä leipoa piirakoita, koska paksu valurauta antaa tasaisesti lämpöä, Sumari kertoo MTV Uutisille.

"Tyrmäävän hyvää ja helppo leipoa"

Piirakka kuitenkin onnistuu myös tavallisessa piirakkavuoassakin. Omenapiirakan makua syventää loraus konjakkia.

– Maustoin piirakkataikinan konjakilla, mutta myös calvados, rommi tai viski käyvät hyvin. Piirakka on tyrmäävän hyvää ja helppo leipoa.