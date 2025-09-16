Leivo omenapiirakkaa tällä Hanna Sumarin helpolla ohjeella.
MTV:n ruutukasvona ja muun muassa ruokakirjailijana tunnettu Hanna Sumari leipoi omenapiirakkaa, jonka herkullisuudesta yllättyi itsekin.
Piirakasta tulee Sumarin mukaan täydellisen mehevää, kun sen paistaa valurautaisessa pannussa.
– Leivoin ihanan ja supermaukkaan omenapiirakan valurautaisessa paistinpannussa. Siinä on tosi hyvä leipoa piirakoita, koska paksu valurauta antaa tasaisesti lämpöä, Sumari kertoo MTV Uutisille.
Lue myös: Hittiohje! Hanna Sumarin lohiruoka valmistuu vartissa ja "onnistuu vääjäämättä"
"Tyrmäävän hyvää ja helppo leipoa"
Piirakka kuitenkin onnistuu myös tavallisessa piirakkavuoassakin. Omenapiirakan makua syventää loraus konjakkia.
– Maustoin piirakkataikinan konjakilla, mutta myös calvados, rommi tai viski käyvät hyvin. Piirakka on tyrmäävän hyvää ja helppo leipoa.
Nappaa ohje: Hanna Sumarin tyrmäävän hyvä omenapiirakka