Sosiaalisen median ruoanlaittoryhmissä on ihasteltu näppärää "karjalanpiirakkaa". Suosikkiherkun valmistuksessa voi nimittäin hieman oikaista, jos haluaa enemmän täytettä ja vähemmän rypytystä.

Koska aidon ja alkuperäisen karjalanpiirakan muoto ja valmistustapa on tarkoin nimisuojattu, ei tätä versiota saa virallisesti karjalanpiirakaksi kutsua. Oikeaoppinen nimitys on siis peltiriisipiirakka tai lainausmerkeillä "karjalanpiirakka".

Oman versionsa peltiriisipiirakasta teki vuonna 2024 muun muassa Maarit Tukiainen.

– Siitä se ajatus sitten lähti, kun mies ei ollut muistanut kaupasta ostaa leipää ja nälkäiset teinit oli vailla iltapalaa. Lähimpään kauppaan matkaa seitsemän kilometriä ja jääkaapissa oli eilisen riisipuuron tähteet, Tukiainen kertoi Facebookin ruoanlaittoryhmässä.

"Sitten välähti, että piirakan voi tehdä myös pellille"

Joensuussa syntynyt ja siellä edelleen asuva Tukiainen kertoo MTV Uutisille muistaneensa yhtäkkiä nähneensä joskus jossain peltiriisipiirakan ohjeen.

– Oli sen verta paljon riisipuuroa jäljellä ja katsoin, olisiko myös ruisjauhoja. Karjalanpiirakoiden näpertäminen on hieman työlästä, mutta sitten välähti, että piirakan voi tehdä myös pellille.

Koska karjalanpiirakkataikina on tarttuvaa sorttia, Tukiainen keksi kaulia pohjan kahden leivinpaperin välissä.

– Siitä sen sai suoraan nostettua pellille.

Perinteisellä ohjeella uuteen muotoon

Piirakan pohjan hän jätti aavistuksen normaalia karjalanpiirakkapohjaa paksummaksi, koska myös täytettä laitetaan piirakkaan enemmän.

– Muuten tein ihan samalla tavalla. Piirakan sai helposti voideltua alta ja päältä.

Tukiainen kertoo ruoanlaiton ja leipomisen olevan hänelle rakas harrastus, joka on eräänlaista terapiaa ja vastapainoa työlle sote-alalla.

