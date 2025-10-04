Tarvitseeko korvapuustin olla pyöreä, jos se maistuu littanana aivan yhtä hyvältä?
4. lokakuuta vietetään jälleen pullanystävän merkkipäivää eli korvapuustipäivää.
Mikään ei voita tuoreita, itseleivottuja puusteja, mutta välillä on lupa hieman oikaista – varsinkin, jos lopputulos on näin herkullinen.
Katso yllä olevalta videolta, miten saat pakastekorvapuusteista vain minuutissa meheviä vohvelipuusteja!
Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran lokakuussa 2023.