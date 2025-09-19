Omenapiirakan voi tehdä monella tapaa, mutta Maisemakahvilan versio on varma suosikki.
Omenasesonki on täällä, ja moni pohtii tänäkin viikonloppuna omenapiirakan leipomista. Olemme aiemmin vinkanneet ohjeen muun muassa Sadun supersuosittuun somenapiirakkaan sekä Hanna Sumarin tyrmäävän hyvään omenapiirakkaan.
Maisemakahvilan omenapiirakkaa
Ei kuitenkaan kannata unohtaa piirakoiden kuningatarta! Ehdottomasti suosituin piirakkaohjeemme on nimittäin Maisemakahvilan piirakka. Ohje on suosittu erityisesti keväisin, jolloin piirakan raaka-aineena käytetään raparperia.
Raparperin lisäksi täytteeksi sopivat myös erilaiset marjat ja hedelmät – nyt tietysti erityisesti omenat.
On siis aika leipoa Maisemakahvilan omenapiirakkaa. Takaamme, että et pety!
Nappaa ohje: Maisemakahvilan piirakka
0:43Hellapoliisin ohje helppoon omenahilloon.