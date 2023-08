Mitä tehdä jauhelihasta? Viisi helppoa arkiruokaa, jotka maistuvat koko perheelle

Italianpata on tuttu ruoka kaupan valmisruokahyllyltä. Italianpataa voi kuitenkin helposti valmistaa myös itse.

– Italianpata on mainio arkiruoka, joka maistuu koko perheelle. Voit maustaa ruokaa oman makusi mukaan. Viimeistele tuoreilla yrteillä, Kati vinkkaa.

MTV3-kanavan Kokkisota-ohjelmastakin tuttu kokki Harri Syrjänen on jakanut Instagram-tilillään useita erilaisia yhdessä kasarissa valmistuvia one pot -pastareseptejä.

Tomaattipohjainen jauhelihakastike on kestosuosikki monissa perheissä. Kokki Kari Aihinen opasti muutama vuosi sitten MTV:n Kaappaus keittiössä -ohjelmassa, miten klassikkokastiketta valmistetaan helposti.

– Nämä timjamilihapullat ovat pehmeimmät ikinä, sillä taikinaan tulee ranskankermaa. Jos et ole vielä testannut tätä kikkaa, kannattaa! Mausteena on timjamia, joka muuten on lihapullien ykkösmauste, Samasta padasta -kirjasarjan luoja, ruokatoimittaja Outi Tuomivaara totesi huhtikuussa 2021.