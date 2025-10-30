Kurpitsoja myydään vuosittain valtavat määrät. Nyt sesonkiherkusta kannattaa tehdä esimerkiksi trendikäs pasta!

Kuten aiemmin kerroimme, ruokakauppojen hevi-osastot pursuavat nyt erilaisia kurpitsoja. Kurpitsojen kilohinta on usein hyvin maltillinen, kun ottaa huomioon, miten paljon syötävää yhdestä kurpitsasta saa.

Monet yllättyvät myös kurpitsan hyvästä säilyvyydestä.

– Jos on mahdollisuus vihanneslokerossa säilyttää, niin se säilyy kuukausia. Jos nyt ostaa, niin voi syödä jouluna. Maku oikestaan tiivistyy ja paranee, muistutti Satotukun myyntipäällikkö Annika Hongell Viiden jälkeen -ohjelmassa lokakuussa.

S-ryhmän myyntitilastoissa näkyy kurpitsojen hurja suosio.

– Kurpitsat ovat erityisen näkyvä osa sesonkia – niitä myydään vuosittain huima määrä eli noin 100 000 kiloa, S-ryhmän tiedotteessa kerrotaan.

