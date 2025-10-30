Hapankaali on superterveellinen perinneherkku. Näin teet itse onnistuneesti hapankaalia tai kimchia.
Huomenta Suomessa perehdyttiin lokakuussa fermentoinnin saloihin. Fermentointi tarkoittaa erilaisten raaka-aineiden hapattamista.
– Se on vanhan kansan säilöntämuoto. Maitohappokäymisen avulla on säilötty tuotteita. Se ei ole ihan nopea prosessi, mutta onnistuu kotikeittiössäkin, Maa- ja kotitalousnaisten ruoka-asiantuntija Janita Kylänpää kertoi lähetyksessä.
Kylänpään mukaan periaatteessa kaikkia kasviksia voi fermentoida. Hapankaaliin käytetään perinteisesti valkokaalia, kun taas korealaiseen kimchiin kyssäkaalia.
Tärkeintä hapankaalin valmistamisessa on Kylänpään mukaan hyvä hygienia.
– Suurin epäonnistumisen paikka on se, jos sinulla on likaiset kädet, likaiset työvälineet tai likainen astia, johon hapankaalin säilöt.