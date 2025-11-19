Monet kotimaiset juurekset ovat nyt parhaimmillaan, muistuttaa Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry.

Värikkäät kotimaiset juurekset ova tärkeä osa perinteistä joulupöytää. Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry muistuttaa tiedotteessaan, että juureksia kannattaa lapata ostoskärryihinsä jo nyt.

– Joulujuuresviikko on täydellinen hetki tutustua syksyn satoon, inspiroitua oman maan mauista ja virittäytyä jo joulun herkkutunnelmaan, MTK:sta vinkataan.

Joulujuuresviikkoa vietetään 24.–30.11.2025.

Porkkana, lanttu, punajuuri ja peruna ovat jo varmasti kaikille tuttuja raaka-aineita, mutta ruokakaupan juureslaareilta voi löytää monia uusiakin tuttavuuksia. Nyt kannattaa kokeilla esimerkiksi raitajuurta, väriporkkanoita, palsternakkaa, selleriä tai maa-artisokkaa.

Kevyttä, kuitupitoista ja edullista

Herkullisen värin ja hyvän maun lisäksi juurekset ovat myös ravitsemuksellisesti tärkeää superruokaa. MTK:n mukaan p