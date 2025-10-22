Juuri nyt Avaa

– Kun olen yhdistänyt ainekset, niin laitan laatikkoon ruokakermaa. Senkin voi valita, laittaako ruokakerman sijaan vaikka kaurakermaa. Kerma pehmentää ruokalajia entisestään ja lapsetkin tykkäävät.

Perinneohjeissa kaalia yleensä haudutetaan pitkään ja ruskistetaan kunnolla, jolloin kasviksen maku ja tuoksu vahvistuu. Rouva Kasviksen kaalilaatikon suosio perustuu paitsi lyhyeen haudutusaikaan myös laatikkoon lisättävään kermaan.

– Minulla on oikein pehmeä ja hyvä kaalilaatikkoresepti. Sen salaisuus on, että en ruskista kaaleja tummaksi, enkä hauduta pitkään. Keitän kaalia muun valmistelun ajan, Pirjo kertoi kaalilaatikostaan muutama vuosi sitten.

Rouva Kasviksena tunnetun ruokatoimittaja ja kotitalousopettaja Pirjo Toikkasen MTV Uutisille kuutisen vuotta sitten jakama kaalilaatikkoresepti on jokasyksyinen hitti.

Tämä on ykkösyrtti Pirjon kaalilaatikkoon

– Nykyään teen aina tällä ohjeella kaalilaatikkoa ja olen kuullut iäkkäämmiltäkin ihmisiltä, että ovat vaihtaneet tähän versioon.

Pirjon reseptissä kaalilaatikon maustamiseen voidaan käyttää yrttejä, kuten timjamia, rosmariinia tai lehtipersiljaa. Pirjo suosittelee kokeilemaan erityisesti timjamia.

– Olen itse rakastunut timjamiin ja käytän sitä vähän kaikessa. Kannattaa käyttää tuoretta timjamia, jos vain mahdollista, niin tulee erityisen hyvää.