Pirjon kaalilaatikko-ohje on saanut jopa kaalin vihaajat vaikuttumaan tästä perinteisestä ruokalajista.
Rouva Kasviksena tunnetun ruokatoimittaja ja kotitalousopettaja Pirjo Toikkasen MTV Uutisille kuutisen vuotta sitten jakama kaalilaatikkoresepti on jokasyksyinen hitti.
Nappaa parhaan kaalilaatikon ohje: Kaalilaatikko – Pirjon paras resepti, johon sinäkin rakastut
– Minulla on oikein pehmeä ja hyvä kaalilaatikkoresepti. Sen salaisuus on, että en ruskista kaaleja tummaksi, enkä hauduta pitkään. Keitän kaalia muun valmistelun ajan, Pirjo kertoi kaalilaatikostaan muutama vuosi sitten.
Perinneohjeissa kaalia yleensä haudutetaan pitkään ja ruskistetaan kunnolla, jolloin kasviksen maku ja tuoksu vahvistuu. Rouva Kasviksen kaalilaatikon suosio perustuu paitsi lyhyeen haudutusaikaan myös laatikkoon lisättävään kermaan.
– Kun olen yhdistänyt ainekset, niin laitan laatikkoon ruokakermaa. Senkin voi valita, laittaako ruokakerman sijaan vaikka kaurakermaa. Kerma pehmentää ruokalajia entisestään ja lapsetkin tykkäävät.