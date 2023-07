Tiedätkö vihreän ja punaisen paprikan eron? Faktat suosikkivihanneksesta

Paprikan värillä on väliä

Mitä ovat suippopaprikat?

Tavalliseen paprikaan verrattuna suippopaprikat ovat hieman makeampia ja niissä on vähemmän siemeniä. Siemenet sijaitsevat kannan lähellä, jolloin niiden poistaminen on helppoa.

Paprikan kilohinta voi yllättää

Paprikan kilohinta puhuttaa ja ihmetyttää yleensä vuosittain . Kilohinta voi vuoden aikana vaihdella suurestikin ja nousta muutamasta eurosta sadoilla prosenteilla. Paprikan hintaan vaikuttaa yksinkertaisesti kysynnän ja tarjonnan suhde. Hinta laskee, kun tuotantoa on paljon– ja päinvastoin.

Paprikan kilohinta saattaa olla tavanomaista korkeampi esimerkiksi keväisin, kun satokausi päättyy Espanjassa, mutta on Hollannissa vasta aluillaan. Vihannekset ovat ylipäätään edullisimmillaan loppukesästä ja alkusyksystä, kun Suomen satokausi on parhaimmillaan.

Kaupan hyllyllä edullisin vaihtoehto on yleensä vihreä paprika. Syy tähän on yksinkertainen: punaiset paprikat ovat saaneet kasvaa pitkään, ja ne ovatkin täysin kypsyneitä versioita raaemmista vihreistä paprikoista. Vihreät paprikat on voitu poimia nopeasti myyntiin. Keltaiset paprikat ovat kypsyydessään punaisen ja vihreä paprikan välimaastossa.