Televisiosta tuttu kokki Henri Alén vinkkaa kurpitsakikan.
Keittiömestari ja ravintoloitsija Henri Alén demonstroi torstaina Huomenta Suomessa, miten kotikeittiössä saa valmistettua ravintolatason ruokaa lähikaupan aineksista.
Alén valmisti suorassa lähetyksessä alkupala-annoksen, joka sisälsi muun muassa myskikurpitsaa, verigreippiä, burrataa ja pestoa.
Nappaa resepti: Paahdettua myskikurpitsaa, verigreippiä ja burrataa sekä auringonkukansiemenpestoa
Paahtaminen parantaa makua
Kokin mukaan myskikurpitsa on upea kurpitsa, mutta sen haasteena voi olla imelä ja makea maku.
– Sen takia, jos kotonakin teette kurpitsarisottoa, kurpitsakeittoa tai jotain muuta, niin suosittelen, että sen paahtaisi uunissa ennen kuin sitä käyttää.
– Paahtamalla saa sen pahimman imelyyden taitettua pois ja mausta tulee huomattavasti ryhdikkäämpi.