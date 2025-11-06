Televisiosta tuttu kokki Henri Alén vinkkaa kurpitsakikan.

Keittiömestari ja ravintoloitsija Henri Alén demonstroi torstaina Huomenta Suomessa, miten kotikeittiössä saa valmistettua ravintolatason ruokaa lähikaupan aineksista.

Alén valmisti suorassa lähetyksessä alkupala-annoksen, joka sisälsi muun muassa myskikurpitsaa, verigreippiä, burrataa ja pestoa.

Paahtaminen parantaa makua

Kokin mukaan myskikurpitsa on upea kurpitsa, mutta sen haasteena voi olla imelä ja makea maku.

– Sen takia, jos kotonakin teette kurpitsarisottoa, kurpitsakeittoa tai jotain muuta, niin suosittelen, että sen paahtaisi uunissa ennen kuin sitä käyttää.

– Paahtamalla saa sen pahimman imelyyden taitettua pois ja mausta tulee huomattavasti ryhdikkäämpi.