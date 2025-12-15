Joulukinkun esivalmisteluihin kannattaa varata aikaa, etenkin jos kinkku on pakastettu.
Joulu on jo ovella, ja moni suomalainen miettii nyt kuumeisesti juhlapöydän kunkun eli kinkun hankintaa. Kerroimme aiemmin faktoja joulukinkun säilyvyyteen liittyen.
Huomenta Suomessa paneuduttiin viikonloppuna kinkun hankintaan, valintaan ja valmisteluun. Kotitalouden lehtori Anu Heinaron mukaan kinkkua valitessa kannattaa miettiä ensin muutama perusasia.
– Nythän meillä on kaupoissa valtava määrä erilaisia kinkkuja. Meidän täytyy ensin vähän miettiä, että millaisen kinkun haluamme tehdä.
Kinkku pakasteesta vai valmiiksi sulatettuna?
Ensimmäisenä kannattaa pohtia, ostaako kinkun pakastettuna vai valmiiksi sulatettuna.
– Sulatusaika täytyy aina ottaa huomioon. Minulla on tässä reilu kolmikiloinen kinkku, niin tämä sulaa 2–3 vuorokautta jääkaapissa. Tämä ei ole hätäisen hommaa.