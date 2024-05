Michelin-tähden saanut Kozeen Shiwan: "Kaikki voivat pitää turpansa kiinni"

Helsinkiläinen The Room by Kozeen Shiwan -ravintola sai maanantaina järjestetyssä Michelin Guide Nordics -gaalassa ensimmäisen Michelin-tähtensä.

Kozeen Shiwan itse kutsuu saavutustaan "Suomen nopeimmaksi Michelin-tähdeksi", sillä ravintola on ehtinyt olla virallisesti auki vasta viisi ja puoli kuukautta. Irakin Kurdistanissa syntynyt Shiwan on samalla ensimmäinen maahanmuuttaajataustainen Michelin-tähtiravintoloitsija Suomessa.

Tähdellä valtava merkitys

– Tuntuu uskomattomalta. Ihan siis käsittämättömältä. Olen itkenyt, raivonnut, huutanut, iloinnut ja käynyt kaikki tunteet läpi. Tämä on ihan huikea hetki elämässä.

– Mua on vedetty alas vuosikausia ja musta on puhuttu pahaa. Olen ollut mukamas isopuheinen, mutta kappas mitä nyt kävi. Puheet on lunastettu.