Helsinkiläisravintolassa kauhistuttiin tuoreista uutisista: "Ei kuulu omiin toimintatapoihini"

Työntekijöiden kohtelu on voinut olla erityisesti huippuravintoloiden keittiössä karua. Alalta löytyy kuitenkin onneksi myös positiivisia esimerkkejä.

Ravintola-alan kulisseissa kuohuu. Helsingin Sanomat julkaisi maaliskuussa artikkelin, jossa lukuisat ravintola-alan ihmiset kertovat kokeneensa asiatonta käytöstä Masterchef Suomi -ohjelman tuomarin, huippukokki Kim Mikkolan toimesta.

Jutun myötä monet alalla työskennelleet ovat jakaneet karuja kokemuksiaan kulissien takaa: ravintolakeittiöissä on koettu rajua simputtamista, kiusaamista ja jopa väkivaltaa.

Yli 20 vuotta toimineessa helsinkiläisravintola Nokassa tilanne on hyvin erilainen: työilmapiiri on hyvä ja työhyvinvointiin panostetaan. Monet ravintolassa työskentelevät ovat tehneet siellä jopa yli 10-vuotisen uran, mikä on tänä päivänä alalla harvinaista.

Uutiset alalta järkyttävät

Ravintolan keittiöpäällikkö Ari Ruoho kertoo MTV Uutisille seuranneensa uutisointia työntekijöiden kaltoinkohtelusta järkyttyneenä.

– Ne herättivät surullisia ja huolestuneita ajatuksia. Tuollainen ei kuulu omiin toimintatapoihini mitenkään.

Ravintola Nokka on Michelin-ravintola, mutta ravintolalla on "tavallisen tähden" sijaan vihreä tähti. Se tarkoittaa, että ravintola on saanut tunnustusta paitsi kestävästä ruokakulttuuristaan myös sosiaalisesta vastuullisuudestaan.

Huippuravintoloissa ulkoiset paineet ovat usein kovat, kun tähdätään muun muassa Michelin-tähtiin. Huipulle pääseminen ei kuitenkaan vaadi armeijahierarkiaa tai työntekijöiden kyykyttämistä. Ravintola Nokka on tästä hyvä esimerkki.

Nokan ravintolapäällikkönä työskentelevä Terhi Vitikka on työskennellyt ravintolassa jo 15 vuotta. Hän peräänkuuluttaa vastuuta työhyvinvoinnista koko ravintolan tiimiltä, johtoporrasta ja omistajia myöden.

– Mielestäni ei voi ummistaa silmiään väärinkäytöksiltä, aina pitää puuttua asioihin. Tämä on kuitenkin työpaikka ja ihmiset viettävät aika pitkiä aikoja päivässä täällä, niin kyllä jokaisella pitää olla hyvä olla ja turvallista tehdä töitä.

Miten huippuravintolaa pyöritetään hyvässä hengessä? Katso videolta haastattelu.