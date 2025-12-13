Juontaja Vappu Pimiän juhlapöydästä löytyvä leipä on helppo valmistaa.
MTV:n ohjelmista tuttu juontaja Vappu Pimiä on myös intohimoinen ruoanlaittaja ja leipoja. Vappu vieraili lokakuussa 2024 Huomenta Suomessa Vappu jouluna -keittokirjansa (Otava 2024) tiimoilta.
Asian ytimessä.doc: Vappu – viimeinen rumba
Dokumentissa seurataan Vappu Pimiän viimeistä TTK-lähetystä ja muistellaan koko kansan rakastaman juontajan huippuhetkiä parketilla.
24:42Dokumentin voi katsoa maksuttomilla MTV Katsomo -tunnuksilla.
Vapun suosittu saaristolaisleipä: "Maailman helpoin tehdä"
Huomenta Suomen studiossa maisteltiin suosittua leipää, jonka ohje on peräisin Vapun kirjasta.