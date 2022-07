Maaginen salakapakka vai aurinkoinen terassi? Kiersimme Tallinnan parhaat cocktailpaikat: "On drinkkibaareja ja sitten on drinkkibaareja"

Tallinna on yksi suomalaisten suosikkikohteista eikä ihme! Kaupungista löytyy rutkasti nähtävää ja lukuisia laadukkaita ravintoloita.

MTV Uutiset listasi kuusi kaupungin mielenkiintoisinta cocktailbaaria, joiden listoilta löytyy taatusti jokaiselle jotakin ja joissa vierailu on jo elämys itsessään.

Nümf

Itse juomalista on todella oivallinen. Jokaisen cocktailin jälkeen on "makukartta", jossa määritellään onko juoma enemmän makea vai hapan, katkera vai raikas ja kuinka "viinainen" drinkki on. Listalta löytyy klassikoita sekä talon omia versioita.