Oletko maistanut? Klassikkodrinkistä povataan kesän hittijuomaa – sisältää mielipiteet jakavan koristeen

Joka kesälle tuntuu olevan se yksi suosituin drinkki, mitä kaikki tilaavat. The New York Timesin mukaan tänä kesänä se drinkki saattaa olla The Dirty Shirley.

Drinkki on alkoholillinen versio "lasten drinkkinä" tunnetusta Shirley Templestä, joka taas on saanut nimensä lapsinäyttelijänä tunnetuksi tulleelta Shirley Templeltä. Juoma on ollut suosittu jo 1930-luvulta asti, mutta aikuisten käsissä juomaan lisätään vodkaa, mikä tekee juomasta "dirtyn".

Syy, miksi juomasta on tullut juuri nyt ilmeisen suosittu ainakin New Yorkissa, löytyy osittain koronapandemian vaikutusten kanssa eletyistä vuosista.

– Milleniaalit eivät kestäneet (pandemian alussa), että baarit olivat suljettuja kaupungissa ja muuttivat takaisin lähiöihin, joista ovat alunperin kotoisin. Minä todella uskon, että se on New Yorkin kesädrinkki, koska kaikki kaupunkiin palanneet toivat mukanaan lähiöelämän jälkeisen, ironisen makunsa, baarinomistaja Ashwin Deshmukh selittää.

Drinkissä on siis tavallaan kaikuja siitä oudosta tilanteesta, kun aikuiset ihmiset ovat muuttaneet takaisin koteihinsa ja taantuneet ikään kuin lapsiksi jälleen.

Drinkin suosio ei näy myöskään pelkästään New Yorkin baareissa, vaan juoman resepti on saanut roimasti katseluita myös TikTok-sovelluksessa. Aihetunnisteella Dirty Shirley on katsottu yli 10 miljoonaa kertaa videoita.

TikTokissa juoman kohistaan olevan tämän kesän "Espresso Martini".

Makea drinkki sotii nykytrendejä vastaan

Grenadiinisiirapilla maustettu, melko makea drinkki ei ole varsinaisesti linjassa valloillaan oleviin juomatrendeihin, jossa halutaan hyvin raikkaita, luonnollisia ja jopa vähäkalorisia vaihtoehtoja.

Dirty Shirley onkin aivan toista maata kuin esimerkiksi vodkasoodat, mutta toisaalta juoma tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden hieman hullutella ja tilata jotain hauskaa.

Koristeeksi tulevat cocktailkirsikat saattavat muistuttaa varsinkin suomalaisia laivan drinkeistä, joiden drinkkitikkuun oli pujotettu sokeroitu kirsikka ja appelsiiniviipale. Dirty Shirley tuo tullessaan myös siinä mielessä aimo annoksen nostalgiaa. Joka pöydästä löytyy taatusti yksi, joka syö mieluusti myös muiden sokerikirsikat!

