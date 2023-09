Lounaiden hinnat kipuavat ylöspäin, mutta samalla kasvaa myös lounasedun arvo – miksei sitä voi käyttää valmisruokaan?

Hintojen nousu heijastuu myös verottajan säätelemään lounasedun määrään, joka on Edenred Suomen työelämäasiantuntija Laura Kuuselan mukaan kehittynyt varsinkin viimeisen kolmen vuoden aikana hyvin.

Nyt lounasedun käyttöaste on kuitenkin palannut siihen, mitä se oli ennen koronaa, vaikka etätöitä tehdään yhä enemmän kuin ennen pandemiaa.

Tämä tarkoittaa sitä, että lounasetua on alettu hyödyntämään monipuolisemmin myös muualla kuin oman työpaikan ravintolassa – esimerkiksi ruokalähettipalveluissa, ruokakaupassa, sekä arjen lisäksi viikonloppuisin ja iltaisin.

Lounaiden hinnat seuraavat lounasedun arvoa

Työsuhde-etuna tarjottavan lounasedun maksimiarvosta 25 prosenttia on verovapaata, jonka työnantaja maksaa ja 75 prosenttia työntekijä maksaa itse. On myös mahdollista, että lounasetu tulee kokonaan palkan päälle, mutta se on Edenredin Laura Kuuselan mukaan harvinaisempi järjestely.