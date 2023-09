Paljonko lounas saa maksaa? MTV:n lukijat kertoivat kipurajansa: "Syön kaupasta haettua evästä 2–3 päivää samalla hinnalla"

MTV Uutisissa on tällä viikolla käsitelty ravintoloiden nykytilannetta Suomessa. Muun muassa ravintolaruoan hinta puhutti torstaina Huomenta Suomessa. Ravintoloitsija ja kokki Henri Alén kertoi, miten ravintolat tekevät nyt tiliä tiukassa taloudellisessa tilanteessa .

Raaka-ainehintojen ja yleisten kustannusten noustessa myös lounaiden hinnoille on tullut korotuspaineita. Vuoden alussa ravintoetua nostettiin 12 prosenttia, jolloin myös tyypillinen lounaan hinta nousi 11,30 eurosta 12,70 euroon. Pääkaupunkiseudun kalliissa liiketiloissa hinnat ovat voineet nousta tätäkin enemmän.

"Kaikki on persaukisia ja maa menee ihan päin helvettiä" – Henri Alén kertoo ravintoloiden kimurantista tilanteesta

"Peruslounaaseen ei 13 euroa enempää halua uhrata"

Selvitimme MTV Uutisten pikakyselyssä lukijoilta, mikä on hyvä hinta ravintolalounaalle ja paljonko lounas saisi maksimissaan maksaa. Kyselyyn tuli liki 300 vastausta.

Yli 35 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että sopiva hinta lounaalle on 11–13 euroa. Käytännössä moni on siis tyytyväinen nykyiseen verottajan määrittelemään lounasetuun.

– Lounas on työpäivän välillä nautittava polttoaine. Sen syömiseen on päivästä varattu 30 minuuttia, joka pitää sisällään matkat ja syömisen. Jos lounas maksaa 15–20 euroa, niin mieluummin syön kaupasta haettua evästä 2–3 päivää samalla hinnalla, toinen toteaa.

"Tarjontaa tulisi karsia ja hintaa laskea"

– En käy enää työpaikan lounasravintolassa, koska lounasedun jälkeenkin joutuu maksamaan yli 180 euroa kuukaudessa. Lounaan hinta ilman etua yli 12 euroa ja ruoan taso on samalla romahtanut, toinen vastaaja perusteli.

– Mieluummin vähemmän valikoimaa, pienempi annos ja halvempi hinta kuin kallis. On ihana nautinto syödä toisten laittamaa ruokaa, mutta yksinkertaiset keitot ynnä muut sopivat mieluummin kuin kalliit hinnat, kolmas perusteli.

Runsaasta buffetista voi maksaa enemmän?

Moni on myös valmis maksamaan lounaasta hieman enemmän, jos lounas tarkoittaa kattavaa buffetia, josta saa syödä niin paljon kuin haluaa.

– Arkilounaan maksimi on 15 euroa. Jos menen niin sanotulle à la carte -lounaalle, niin asia on toki eri.

Siinäkin noin 20 euroa on ylärajoilla.