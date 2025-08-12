Mustikkaa vai pensasmustikkaa? Hanna Partanen kertoo, kumpi on terveellisempää

Ravitsemusterapeutti suosittelee marjojen sekakäyttöä.

Huomenta Suomessa keskusteltiin maanantaina erilaisista marjoista ja niiden terveellisyydestä. Puheeksi nousi myös marjojen säilöntä. Ravitsemusterapeutti Hanna Partanen suositteli erityisesti marjojen pakastamista.

Vitamiinit purkin sijaan marjoista

Partaselta kysyttiin myös marjojen terveyshyödyistä. Ravitsemusterapeutti muistutti, ettei kaikkia vitamiineja kannata napsia purkista. Marjat sisältävät runsaasti hyödyllisiä aineita, kuten vitamiineja, kivennäisaineita ja kuituja.

– Ihmiset monesti ajattelevat, että kyllähän minä saan ne purkista, mutta marjoissa on paljon sellaisia bioaktiivisia aineita, joita ei purkkikamasta saa. Sen takia marjoja kyllä kannattaa syödä.

Entä mitä marjaa ravitsemusterapeutti suosittelisi syömään loppuelämän, jos pitäisi valita vain yksi?

– Aina sanon, että sekakäyttö on sallittua, jopa suotavaa. Eri marjoissa on eri bioaktiivisia aineita. En voi nostaa yhtä ylitse muiden.

Partasen mukaan esimerkiksi mustikoista on todettu olevan hyötyä näkökyvylle, kun taas karpalot ja puolukat tunnettaan esimerkiksi virtsatietulehduksen ehkäisijöinä.

Pensasmustikalla ja metsämustikalla selvä ero

Ravitsemusterapeutti muistuttaa, että ruokavalioon kannattaa lisätä erivärisiä marjoja, koska juuri marjojen väriaineissa piilee hyötyä. Tämän takia esimerkiksi suomalaiset metsämustikat peittoavat pensasmustikat.

– Antosyaanit, jotka antavat sinisen liilan värin, niin suomalaisessa mustikassa niitä on jonkin verran enemmän kuin esimerkiksi pensasmustikassa.

Pensasmustikoiden malto on vaalea ja väriä on ainoastaan kuorissa.

Jos syöt pensasmustikoita, niin suu ei värjäydy siniseksi, mutta jos syöt suomalaisia metsämustikoita, niin värjäytyy

Katso video: Millaisia marjoja kannattaa syödä?

11:03 Haastattelussa ravitsemusterapeutti Hanna Partanen ja Hedelmän- ja marjanviljelijäin liiton toiminnanjohtaja Heidi Wirtanen.