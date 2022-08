Viiden euron buffet löi ällikällä! Testasimme yhden Helsingin halvimmista lounaista: Tällaista ruoka on

Itä-Helsingin Myllypurossa sijaitsevan monitoimihallin oveen on lätkäisty mainosjuliste viiden euron hävikkilounaasta. Mustavalkoinen lappunen ei juuri kiinnitä huomiota jättimäisen liikuntahallin takapihalla.

Ovesta sisään astuessa edessä on pitkä käytävä, ja vain ruoan tuoksu sekä vaimea puheensorina paljastavat jonkinlaisen ravintolan olemassaolon rakennuksessa.

Lehtijuttu tuplasi asiakasmäärät

– Tästä ravintolasta oli just juttu lehdessä, luitko? supistaan Myllyn murkinan kassajonossa.

Kello on hieman yli 11 ja lounasajan alkaminen näkyy asiakasmäärissä. Helsingin Sanomien mukaan ensimmäinen ravintolasta kertova artikkeli tuplasi paikan lounasasiakkaiden määrän. Tämän vahvistaa MTV Uutisille yksi Myllyn murkinan vetäjistä, Eeva Levander.

Sopivat tilat löytyivät vuonna 2018 Myllypurosta, ja niin alkoi voittoa tavoittelemattoman Hang On ry:n sekä hävikkiruokaa tarjoilevan matalan kynnyksenlounaskahvilan toiminta.

– Samalla halusin keskittyä myös ihmisten auttamiseen. Siihen, että elämässään hakoteillä olevat ihmiset saisivat jotakin rytmiä päiviinsä. Ja ettei heidän tarvitsisi notkua sohvalla, Levander on aiemmin kertonut toiminnasta Apu-lehdelle .

"Tämä on minulle kuin toinen koti"

Alusta asti käy selväksi, että Myllyn murkina on muutakin kuin vain lounasruokala, jossa käydään pikaisesti kääntymässä. Pöydistä kuuluvan puheensorinan perusteella tänne tullaan vaihtamaan kuulumisia vanhojen tuttujen kanssa, mutta myös uutta juttuseuraa löytyy aina takuuvarmasti.

– Tämä on minulle vähän niin kuin toinen koti, kertoo vakioasiakas Liisa Ahokas, joka tälläkin kertaa on paikan päällä hakemassa ruokaa mukaan omaan rasiaansa.

Ahokkaan mukaan lounasruokala on monelle asiakkaalle tärkeä kohtaamispaikka ja mahdollisuus sosiaalisiin kontakteihin. Ahokas kertoo itse saaneensa ravintolassa apua myös monenlaisiin käytännön asioihin.

– Mulla oli hirveä ongelma, kun pistorasia kärähti seinässä. Satuin sitten näkemään täällä työmaa-asuissa olevia heppuja, joilta kysyin, että miten asia kannattaisi hoitaa. Opastivat sitten minua, miten asia hoidetaan taloyhtiön kanssa. Sain täältä neuvon, otin yhteyttä taloyhtiöön ja he hoitivat kaiken. Olen saanut täältä muutakin apua, Ahokas iloitsee.

Naudan kieltä kermaisessa portobellokastikkeessa

Myllyn murkinan lounaslistalla on tyypillisesti alkupalasalaatti, ainakin yksi lämmin ruoka, keitto ja usein myös kasvisruokavaihtoehto. Jälkiruokaa ja kahviakin saa. Annokset suunnitellaan sen mukaan, mitä raaka-aineita ravintolaan tulee.

Tänään ruokalistalla on muun muassa pitkään haudutettua naudan kieltä kermaisessa portobellokastikkeessa – ei ihan heti uskoisi, että nyt syödään vitosen hävikkiruokaa.

Naudan kieli voi toki olla monelle liian "eksoottinen" vaihtoehto, vaikka tosiasiassa sen maku on pehmeän lihaisa ja rakenne suussa sulavan murea. Olemme aiemmin kertoneet MTV Uutisten Makuja-ruokasivuilla, miten naudan kielen suosio raaka-aineena on laskenut.

Joka tapauksessa, hävikkiruokaravintolassa tästä nykypäivänä harvinaisesta raaka-aineesta on saatu loihdittua gourmet-tason herkku, joka löi maistajan ällikällä.

Hävikkiraaka-aineista pulaa

Myllyn murkinan kasvaneella suosiolla on kuitenkin myös varjopuolensa: hävikkiraaka-aineita ei tänä päivänä ole niin helppoa saada ravintolaan kuin ehkä joskus aiemmin.

– Nykyään kaupat myyvät paljon itse tuotteitaan 30–60 prosentin alennuksella. Raaka-aineiden määrä on meillä vähentynyt, ja nyt kun asiakasmäärät ovat lisääntyneet, niin kyllä se alkaa vähän rassaamaan yöunia, Levander pohtii.

Onnekseen Levander on kuitenkin viime aikoina löytänyt myös uusia yhteistyökumppaneita. Monet hävikkiruokaa noutavat yhdistykset pystyvät noutamaan raaka-ainelasteja ainoastaan arkisin, mikä on Levanderin onni, sillä Myllyn murkinassa myös lauantait ovat noutopäiviä. Silti ravintolassa on usein raaka-ainepulaa esimerkiksi broilerista, kalasta ja lihasta.