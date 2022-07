Hampurilaisensa Woltin tai Foodoran kautta tilaava voi yllättyä – tiesitkö tästä Mäkkärin hintakikkailusta?

Woltin maajohtaja Henrik Pankakoski kommentoi tällöin MTV Uutisille, että hintojen pitäminen samana ravintolassa ja ruokaa tilatessa on yksinkertaista ja herättää asiakkaan luottamuksen.

Kysyimme Woltilta ja McDonald'silta, miksi näin on, jonka lisäksi vertailimme McDonald'sin, Hesburgerin sekä Burger Kingin tuotteiden hintoja ravintoloissa ja sovellusten kautta tilattaessa.

Yrittäjien vapaus hinnoitella tuotteet

Woltin linja on siis käytännössä se, että hinnat ovat samat sekä ravintoloissa että ruokaa tilattaessa, eikä tilanne ole Pankakosken mukaan joulukuisesta toistaiseksi muuttunut.

– Kantava ajatus on yhä, että haluamme tuoda kuluttajalle turvaa, ja tietyn annoksen hinta on näin ollen pääsääntöisesti sama sekä tilattaessa ravintolassa paikan päällä että Woltin kautta. Tällaisesta hinnoittelukäytännöstä ravintoloiden kanssa sopiminen on tilanteessamme myös kilpailulainsäädännön mukaista, Pankakoski kommentoi sähköpostitse.