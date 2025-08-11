Älä tee tätä virhettä, jos pakastat marjoja!

Ravitsemusterapeutti Hanna Partanen suosii marjojen säilönnässä erityisesti pakastamista.

Huomenta Suomessa keskusteltiin kotimaisten marjojen monipuolisista hyödyistä. Puheeksi otettiin myös säilöntä.

Moni suomalainen säilöö marjoja pitkän talven varalle esimerkiksi mehustamalla, hilloamalla tai pakastamalla. Mutta mikä näistä on paras tapa?

Pakastaminen on paras säilöntätapa

Ravitsemusterapeutti Hanna Partanen muistuttaa C-vitamiinin tuhoutuvan helposti kuumentaessa.

– En mielellään tekisi kaikista marjoista mehua. Ymmärrän kyllä, että jos on punaviinimarjoja paljon, niin niistä halutaan tehdä mehua.

Partasen mukaan on olemassa jonkin verran tutkimustietoa siitä, että esimerkiksi mustaherukkamehussa on pieniä terveyshyötyjä.

– Mutta kyllä lähtisin mieluusti pakastamaan, enkä tekemään mehuja ja hilloja.

Pakastemarjojen joukkoon kannattaa lisätä pieni määrä sokeria, jolloin marjat säilyttävät paremmin makunsa, värinsä ja rakenteensa. Se voi myös suojata marjojen C-vitamiinia sulatuksen aikana. Tästä sokerimäärästä ei myöskään kannata potea huonoa omaatuntoa terveydellisessä mielessä.

– Marjoissa on bioaktiivisia aineita, jotka auttavat tasaamaan verensokeria. Sen puoleen ei kannata potea huonoa omaatuntoa, jos syö puolukkasurvosta ja laittaa siihen jonkin verran sokeria.

Yleinen virhe: Miksi pakastetaan, jos ei käytetä?

Partanen suosittelee pakastamaan erilaisia marjasekoituksia pieniin pusseihin. Ne helpottavat marjojen käyttöä arjessa.

Suomalaisten pahin marjasynti on usein se, että pakastemarjat jäävät käyttämättä.

– Ihmiset usein innokkaasti pakastavat marjoja ja tajuavat joskus huhtikuussa, että voi ei, meillä on pakkanen vielä täynnä niitä.

Partanen uskoo, että suomalaiset eivät malta käyttää pakkasmarjojaan loppusyksystä, kun ne halutaan varastoida. Sitten marjat unohtuvat ja jäävät helposti pakastimen syövereihin.

– Pitkin vuotta kannattaa käyttää smoothien ja puuron sekaan.

Partanen itse hyödyntää esimerkiksi pakastemansikoita pannukakun päällä.

– En tee niistä hilloa, vaan sulatan ne mikrossa ja laitan hieman sokeria. Sellaista tuoremarjahilloa.

Millaisia marjoja kannattaa syödä, ja mitä terveyshyötyjä niistä saa? Katso koko haastattelu jutun yllä olevalta videolta.