Ruokasivuston reseptistä pastamyrsky Italiassa – "Kansainvälinen selkkaus"

Italialaiset reagoivat raivolla brittiläisen ruokasivuston pastareseptiin.

Brittisivusto UK Good Foodin julkaisema pastaresepti aiheutti närää italialaissa, uutisoivat Britannian yleisradio BBC ja brittisivusto The Guardian.

Ruokasivuston cacio e pepe -resepti ei sisältänyt oikeita, alkuperäisiä ainesosia, ja harmitusta aiheutti myös se, että roomalainen klassikkoresepti leimattiin neljän ainesosan "nopeaksi ruoaksi".

Parmesaani ja voi eivät kuulu cacio e pepeen

Alkuperäiseen cacio e pepe -reseptiin kuuluu vain kolme ainesosaa.Shutterstock

BBC:lle aiemmin kuuluneen sivuston mukaan pasta-annoksen saa aikaan spagetilla, pippurilla, parmesaanilla ja voilla.

Resepti on ollut sivustolla jo jokusen kuukauden, mutta nyt sen on huomannut italialaisia ravintoloita edustava Fiepet Confesercenti -yhdistys. Yhdistys julisti olevansa hämmästynyt nähdessään reseptin arvostetulla ruokasivustolla.

– Ainesosia ei ole neljä, vaan kolme: pasta, pippuri ja pecorino, yhdistys oikaisee.

"Kansainvälinen selkkaus"

Yhdistyksen puheenjohtaja Claudio Pica kertoo BBC:n mukaan lähettäneensä kirjeet sivuston omistavalle Immediate Medialle sekä Ison-Britannian suurlähetystöön Roomassa.

Myös italialaismediat ovat tarttuneet aiheeseen. Esimerkiksi Il Messaggero vitsaili artikkelissaan, että roomalaiset ravintoloitsijat hokevat nyt "Jumala varjelkoon cacio e pepeä" tuttua God Save the King -brittihymniä mukaillen.

Tiedotteessaan Good Food kertoo olleensa yhdistykseen yhteydessä selittääkseen, että sen julkaisema resepti on suunniteltu helppoon kotikokkaukseen helposti brittikaupoista saatavilla ainesosilla. Sivusto kertoo kuitenkin olevansa valmis julkaisemaan italialaisravintoloiden yhdistyksen version autenttisesta cacio e pepe -reseptistä.

Instagram-sivuillaan ruokasivusto suhtautui selkkaukseen huumorilla. Videolla sivuston toimituspäällikkö Keith Kendrick kävelee ulos toimistolta tavaroineen. "Laitoit voita cacio e pepeen ja aiheutit kansainvälisen selkkauksen", videolla lukee.

"Se on toisenlaista pastaa"

Ei ole uutinen, että moni kokki tekee klassikkoresepteistä omia versioitaan. Esimerkiksi kokki Harri Syrjäsen voita sisältävä versio ei aivan vastaa italialaisten mielikuvaa cacio e pepestä, mutta kokki tiedostaa myös tämän itse.

– Veikkaan, että joudun Italiassa mustalle listalle, mutta tää kannatti silti, kokki puolusteli pastaansa Instagram-tilillään vuonna 2023.

Kenties suurin ongelma brittiläisen ruokasivuston reseptissä olikin italialaisten mukaan se, että ruokasivusto antoi ymmärtää reseptinsä olevan se oikea ja alkuperäinen. Perinteiden kanssa ei kuitenkaan sovi leikkiä.

– Voit tehdä kaikkia variaatioita maailmassa – mutta et voi käyttää niistä alkuperäistä italialaista nimeä, sanoo hotellia Roomassa pitävä Maurizio BBC:lle.

– Et voi sanoa, että se on cacio e pepe, jos laitat siihen voita, öljyä ja kermaa. Silloin siitä tulee jotain muuta.

Myös perinteisiä pastaruokia ravintolassaan tarjoava Giorgio Eramo on samoilla linjoilla.

– Se on kamalaa. Se ei ole cacio e pepeä... Sitä, mitä Good Food julkaisi, voita ja parmesaania sisältävää, kutsutaan nimellä 'pasta Alfredo'. Se on toisenlaista pastaa, Eramo huomauttaa.

Myös Suomessa somekansa kohahti

Pastaklassikoiden muunnelmista tulee aika ajoin sanomista. Hiljattain myös Suomessa tartuttiin italialaista ruokaa tarjoavan ravintola Vapianon pastareseptiin.

Vapianon Instagramissa julkaisema pasta carbonara -reseptivideo sai täystyrmäyksen, sillä senkään ainesosat eivät vastanneet sitä aitoa ja alkuperäistä reseptiä.

– Olen pahoillani, mutta tämä annos ei ole nimeltään carbonara, totesi eräs kommentoija.

– Hyvä pasta-annos, mutta ei ole carbonara, totesi toinenkin.

Vapiano otti palautteen vastaan, ja kertoi oman versionsa olevan "moderni tulkinta klassikosta". Moderni resepti valmistetaan kermaisesta kastikkeesta, pekonista, sipulista, italialaisesta kovasta juustosta ja persiljasta.

– Vaikka alkuperäisessä roomalaisessa reseptissä ei käytetä kermaa, monet kansainväliset ravintolat tarjoavat kermaisen variaation, josta on tullut meillä Vapianollakin todella suosittu, Vapiano vastasi kritiikkiin julkaisun kommenttikentässä.

