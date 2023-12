Henkilöstölounaiden hinnat nousevat – näin paljon ateria maksaa ensi vuonna

– Verottajan määrittelemä uusi hinta kattaa juuri ja juuri kustannusnousun. Sen takia veikkaukseni on, että useimmat alan toimijat joutuvat nostamaan hintoja tuon verotusarvon nousun verran, sanoo Antellin toimitusjohtaja Tomi Lantto .

"Joku kommenttikin voi tulla"

Myös Compass Groupin toimitusjohtaja Hannu Rahnasto sanoo, että verottajan päätöksellä on vaikutusta hinnoitteluun.

– Me tarkastelemme hintoja aina asiakkuuskohtaisesti, ja ne ovat tietenkin luottamuksellisia asioita ihan kilpailulainsäädännöllisestäkin näkökulmasta, hän sanoo.

Lanton mukaan on vaikea antaa yleispätevää vastausta siihen, milloin asiakkaiden kipuraja lounaan hinnassa tulee vastaan. Se riippuu ihmisestä itsestään ja siitä, miten hän arvostaa esimerkiksi monipuolista ja ravitsevaa ateriaa sekä yhdessä olemista.

Antellin lounastajilta tuli vuoden alussa joitakin kielteisiä kommentteja muuttuneista hinnoista, mutta ylivoimainen enemmistö ihmisistä on ymmärtänyt, että ruoan hinta on noussut.

– Jos meillä on hyvänä päivänä 10 000 syöjää, silloin joku kommenttikin voi tulla, Lantto sanoo.

Yhteistä lounashetkeä arvostetaan

– Yhteisellä lounashetkellä on merkityksensä. Ne, ketkä sinne työpaikoille tulevat, pääsääntöisesti ruokailevat henkilöstöravintoloissa, Romu sanoo.

Lohta on voinut näkyä harvemmin

Valikoimiin aiemmin tulleet muutokset ovat näkyneet lounastajille muun muassa niin, että vaikkapa lohta on saattanut olla aiempaa harvemmin tarjolla tai tapa tarjota sitä on muuttunut. Myös esimerkiksi sesongin mukaisia kasviksia on voinut olla runsaammin esillä.