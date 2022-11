Markettisushi myy, mutta suosittu sushiravintola on yllättäen pulassa: "Ihmisillä on ehkä yleistä pelkoa takapuolessa"

– Luulen, että ihmisillä on ehkä sellaista yleistä pelkoa takapuolessa, että kuinka paljon hinnat nyt vielä nousevat ja sähkön hinta nousee. Meillä on tällainen luksustuote ja siitä on varmaan sitten helppo karsia, Flytström pohtii.

"Kukkaron nyörejä on ehkä kiristetty"

– Toisaalta ihmiset, jotka syövät meidän sushiamme, eivät kyllä sitten yleensä palaa enää markettisushin piiriin. Nyt vain sitten niitä kukkaron nyörejä on ehkä kiristetty. Vaikea kuvitella, että me olisimme yhtäkkiä ryhtyneet tekemään ihmisten mielestä huonoa sushia.

– Sitten taas meillä on joitain asiakkaita, jotka ihmettelevät, että miten tämä teidän sushi on lämmintä, koska on totuttu siihen, että sushi on kylmää, mitä se ei saisi olla.