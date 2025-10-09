Maailman parhaiden baarien lista on jälleen julkistettu.

Maailman 50 parhaan baarin lista vuodelle 2025 on julkistettu. Kyseessä on arvostettu listaus, joka julkistetaan vuosittain palkintojenjakotilaisuudessa. Listaa ylläpitää sama yritys, joka tuottaa Maailman 50 parasta ravintolaa -listauksen.

50 maailman parhaan baarin listauksesta vastaa The World’s 50 Best Bars -akatemia, joka koostuu sadoista anonyymeista alan asiantuntijoista.

Maailman ykkösbaari Hong Kongissa

Maailman parhaaksi baariksi valittiin tänä vuonna honkongilainen Bar Leone. Time Outin mukaan kyseessä on intiimi italialaistyylinen baari, joka on ollut avoinna vasta kaksi vuotta.

– Baarimikko Lorenzo Antinorin perustama baari on todiste siitä, että joskus yksinkertaisuus voittaa näyttävyyden. Unohda savukoneet ja Heston Blumenthal -tyyliset teatraalit – filosofiana on klassikoiden elvyttäminen moitteettomalla käsityötaidolla, sesonginmukaisilla raaka-aineilla ja lämpimällä naapuruston charmilla, Time Out kuvailee kultamitalistia.

Toiseksi sijoittui Mexico Cityssa sijaitseva Handshake Speakeasy. Baari tunnetaan 1920-luvun tyylistään: sisustus henkii Gatsbya, mutta juomat ovat kuitenkin modernia taidetta laseissa. Kolmanneksi ylsi Barcelonassa toimiva baari Sips. Tämä neljä vuotta sitten avattu innovatiivinen cocktailbaari valittiin maailman parhaaksi baariksi vuonna 2023.

Suomi ei yllä päälistalle

Pohjoismaista 50 parhaan listalle ylsi Oslossa sijaitsevat Himkok (sija 14) ja Svanen (sija 32) sekä Tukholmassa sijaitseva Röda Huset (sija 35).

Suomalaisia baareja ei ole mukana edes virallisen listan ulkopuolisella 51–100-listalla. Vuonna 2019 lanseerattiin kuitenkin uusi 50 Best Discovery -listaus, johon kootaan listojen ulkopuolelle jääneitä, mutta runsaasti mainintoja äänestysraadeilta saaneita baareja ja ravintoloita. Tälle listalle ovat yltäneet helsinkiläisbaareista Runar ja Chihuahua Julep.

Maailman 50 parasta baaria 2025 Bar Leone — Hongkong Handshake Speakeasy — Mexico City, Meksiko Sips — Barcelona, Espanja Paradiso — Barcelona, Espanja Tayēr + Elementary — Lontoo, Iso-Britannia The Connaught Bar — Lontoo, Iso-Britannia Moebius Milano — Milano, Italia Line — Ateena, Kreikka Jigger & Pony — Singapore Tres Monos — Buenos Aires, Argentiina Alquímico — Cartagena, Kolumbia Superbueno — New York, Yhdysvallat Lady Bee — Lima, Peru Himkok — Oslo, Norja Bar Us — Bangkok, Thaimaa Zest — Soul, Etelä-Korea Bar Nouveau — Pariisi, Ranska Benfiddich — Tokio, Japani Caretaker’s Cottage — Melbourne, Australia The Cambridge Public House — Pariisi, Ranska Satan’s Whiskers — Lontoo, Iso-Britannia Locale Firenze — Firenze, Italia Tlecān — Mexico City, Meksiko Tan Tan — São Paulo, Brasilia Mirror Bar — Bratislava, Slovakia Cochinchina — Buenos Aires, Argentiina Baba Au Rum — Ateena, Kreikka Nouvelle Vague — Tirana, Albania Hope & Sesame — Kanton (Guangzhou), Kiina Danico — Pariisi, Ranska Scarfes Bar — Lontoo, Iso-Britannia Svanen — Oslo, Norja Sastrería Martinez — Lima, Peru Panda and Sons — Edinburgh, Skotlanti Röda Huset — Tukholma, Ruotsi Mimi Kakushi — Dubai, Yhdistyneet arabiemiirikunnat Salmon Guru — Madrid, Espanja Coa — Hongkong Sip and Guzzle — New York, Yhdysvallat Drink Kong — Rooma, Italia Double Chicken Please — New York, Yhdysvallat Maybe Sammy — Sydney, Australia 1930 — Milano, Italia Jewel of the South — New Orleans, Yhdysvallat Virtù — Tokio, Japani Overstory — New York, Yhdysvallat The Bar in front of the Bar — Ateena, Kreikka The Bellwood — Tokio, Japani BKK Social Club — Bangkok, Thaimaa Nutmeg and Clove — Singapore

