Maailman parhaiden baarien lista on jälleen julkistettu.
Maailman 50 parhaan baarin lista vuodelle 2025 on julkistettu. Kyseessä on arvostettu listaus, joka julkistetaan vuosittain palkintojenjakotilaisuudessa. Listaa ylläpitää sama yritys, joka tuottaa Maailman 50 parasta ravintolaa -listauksen.
50 maailman parhaan baarin listauksesta vastaa The World’s 50 Best Bars -akatemia, joka koostuu sadoista anonyymeista alan asiantuntijoista.
Maailman ykkösbaari Hong Kongissa
Maailman parhaaksi baariksi valittiin tänä vuonna honkongilainen Bar Leone. Time Outin mukaan kyseessä on intiimi italialaistyylinen baari, joka on ollut avoinna vasta kaksi vuotta.
– Baarimikko Lorenzo Antinorin perustama baari on todiste siitä, että joskus yksinkertaisuus voittaa näyttävyyden. Unohda savukoneet ja Heston Blumenthal -tyyliset teatraalit – filosofiana on klassikoiden elvyttäminen moitteettomalla käsityötaidolla, sesonginmukaisilla raaka-aineilla ja lämpimällä naapuruston charmilla, Time Out kuvailee kultamitalistia.
Toiseksi sijoittui Mexico Cityssa sijaitseva Handshake Speakeasy. Baari tunnetaan 1920-luvun tyylistään: sisustus henkii Gatsbya, mutta juomat ovat kuitenkin modernia taidetta laseissa. Kolmanneksi ylsi Barcelonassa toimiva baari Sips. Tämä neljä vuotta sitten avattu innovatiivinen cocktailbaari valittiin maailman parhaaksi baariksi vuonna 2023.
Suomi ei yllä päälistalle
Pohjoismaista 50 parhaan listalle ylsi Oslossa sijaitsevat Himkok (sija 14) ja Svanen (sija 32) sekä Tukholmassa sijaitseva Röda Huset (sija 35).
Suomalaisia baareja ei ole mukana edes virallisen listan ulkopuolisella 51–100-listalla. Vuonna 2019 lanseerattiin kuitenkin uusi 50 Best Discovery -listaus, johon kootaan listojen ulkopuolelle jääneitä, mutta runsaasti mainintoja äänestysraadeilta saaneita baareja ja ravintoloita. Tälle listalle ovat yltäneet helsinkiläisbaareista Runar ja Chihuahua Julep.
Maailman 50 parasta baaria 2025
- Bar Leone — Hongkong
- Handshake Speakeasy — Mexico City, Meksiko
- Sips — Barcelona, Espanja
- Paradiso — Barcelona, Espanja
- Tayēr + Elementary — Lontoo, Iso-Britannia
- The Connaught Bar — Lontoo, Iso-Britannia
- Moebius Milano — Milano, Italia
- Line — Ateena, Kreikka
- Jigger & Pony — Singapore
- Tres Monos — Buenos Aires, Argentiina
- Alquímico — Cartagena, Kolumbia
- Superbueno — New York, Yhdysvallat
- Lady Bee — Lima, Peru
- Himkok — Oslo, Norja
- Bar Us — Bangkok, Thaimaa
- Zest — Soul, Etelä-Korea
- Bar Nouveau — Pariisi, Ranska
- Benfiddich — Tokio, Japani
- Caretaker’s Cottage — Melbourne, Australia
- The Cambridge Public House — Pariisi, Ranska
- Satan’s Whiskers — Lontoo, Iso-Britannia
- Locale Firenze — Firenze, Italia
- Tlecān — Mexico City, Meksiko
- Tan Tan — São Paulo, Brasilia
- Mirror Bar — Bratislava, Slovakia
- Cochinchina — Buenos Aires, Argentiina
- Baba Au Rum — Ateena, Kreikka
- Nouvelle Vague — Tirana, Albania
- Hope & Sesame — Kanton (Guangzhou), Kiina
- Danico — Pariisi, Ranska
- Scarfes Bar — Lontoo, Iso-Britannia
- Svanen — Oslo, Norja
- Sastrería Martinez — Lima, Peru
- Panda and Sons — Edinburgh, Skotlanti
- Röda Huset — Tukholma, Ruotsi
- Mimi Kakushi — Dubai, Yhdistyneet arabiemiirikunnat
- Salmon Guru — Madrid, Espanja
- Coa — Hongkong
- Sip and Guzzle — New York, Yhdysvallat
- Drink Kong — Rooma, Italia
- Double Chicken Please — New York, Yhdysvallat
- Maybe Sammy — Sydney, Australia
- 1930 — Milano, Italia
- Jewel of the South — New Orleans, Yhdysvallat
- Virtù — Tokio, Japani
- Overstory — New York, Yhdysvallat
- The Bar in front of the Bar — Ateena, Kreikka
- The Bellwood — Tokio, Japani
- BKK Social Club — Bangkok, Thaimaa
- Nutmeg and Clove — Singapore
