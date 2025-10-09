Usean tunnetun ravintolaketjun taustayhtiö hakeutui yrityssaneeraukseen.

Espoolainen Think Drinks Oy on hakeutunut yrityssaneeraukseen. Yrityksen alla toimivat muun muassa ravintolaketjut Chalupa, Dif Döner ja Chicken Joint.

Chalupa on pääkaupunkiseudulla toimiva, meksikolaiseen ruokaan keskittyvä franchise-ketju. Dif Döner tunnetaan puolestaan döner-kebabeistaan, ja ravintolan taustalla on vaikuttanut muun muassa burgerimiehenä tunnettu Akseli Herlevi. Kyseessä on niin ikään franchise-ravintolaketju.

Chicken Joint myy sen sijaan kana-annoksia aasialaistyylisellä painotuksella Chalupan fast casual -ravintoloista sekä pilviravintolakonseptilla kotiinkuljetuspalveluiden kautta.

Omistaja: Yrityssaneeraus ei vaikuta ravintoloiden toimintaan

Think Drinks Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja Amin Gharaghozlu kommentoi MTV Uutisille yrityssaneerausta. Gharaghozlun mukaan yrityssaneeraus on ennen kaikkea strateginen päätös, jolla halutaan turvata yhtiön tulevaisuus ja varmistaa kannattava kasvun pitkällä aikavälillä.

– Viime vuosina olemme investoineet voimakkaasti uusiin ravintolakonsepteihin ja teknologiaan, mikä on hetkellisesti rasittanut kassavirtaa. Saneerauksen avulla voimme nyt tasapainottaa rakenteita ja keskittyä kannattaviin yksiköihin.

Yrityssaneeraus ei Gharaghozlun mukaan vaikuta yhtiön ravintoloiden päivittäiseen toimintaan millään tavoin

– Kaikki toimipaikat palvelevat normaalisti ja henkilöstö jatkaa entiseen tapaan. Asiakkaat eivät huomaa muutosta arjessa lainkaan.

Yrityksessä uskotaan vahvasti, että saneerausprosessi kautta voidaan rakentaa entistä vahvempi ja vakavaraisempi yhtiö.

– Meillä on sitoutunut tiimi ja selkeä suunnitelma tulevaisuudelle, ja olemme varmoja, että saneerauksen päätyttyä yhtiö on paremmassa asemassa kuin koskaan aikaisemmin.