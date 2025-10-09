Espoossa koettiin hämmentävä hetki keskiviikkona kesken lounasajan, kun parikymppinen alaston nainen ryntäsi nepalilaisravintolaan, kertoo Iltalehti.

– Hän tuli aivan alasti sisään ja käveli ravintolan salissa tuonne ja tänne, ravintolan yrittäjä Rukmini Bhattarai kertoo lehdelle.

Ravintoloitsijan mukaan työntekijät menivät tilanteesta sokkiin, yrittivät antaa naiselle ylleen vaatteita ja pyyhkeen, mutta nainen ei hyväksynyt niitä.

Paikalle kutsuttiin IL:n mukaan poliisi, joka saapui 45 minuuttia myöhemmin ja arvioi naisen käyttäneen huumeita. Poliisi kertoo avustaneen naisen ravintolasta ambulanssiin.

– Alaston nainen on huutanut salissa ja aiheuttanut ravintolassa häiriötä, yleisjohtaja Tomi Partti kertoo Iltalehdelle.