Muun muassa paneroidut ruoat ja pannacotta houkuttelevat työpaikkaruokailijoita.

Työssäkävijöitä on Suomessa noin 2,5 miljoonaa, ja heistä aika moni syö lounaan arkisin lounasravintolassa, eli asiakkaita riittää. Yksi lounasravintoloiden keskittymistä sijaitsee Vallilan kaupunginosassa Helsingissä. Alueella toimivan Sture 16 -ravintolan keittiöpäällikkö Melody Pressley kertoo kilpailun olevan kovaa. Hän suunnittelee listat yleensä noin viikkoa aiemmin.

– Maanantaisin meillä on usein vähän rasvaisempia ja paneroituja ruokia. Ollaan huomattu, että niitä menee maanantaisin enemmän. Onkohan se viikonloppu sitten, mikä vaikuttaa, Pressley pohtii.

Tukullakin on valtaa

Yksi olennaisesti lounastarjontaan vaikuttava taho on tukku, joka myy ravintoloille tuotteita suurissa erissä.

Myyntipäällikkö Jarmo Salonen Wihuri Metro-tukusta kertoo tukun tarjoavan ravintoloille säännöllisesti vinkkejä lounastuotteista. Syksyllä buffeteihin vaikuttaa sadonkorjuu.

– Meillä on viikkohintalistoja esimerkiksi hedelmissä ja vihanneksissa. Siinä pyritään nostamaan kausiluonteisuutta esiin, Salonen sanoo.

Myös tukku määrittää lounasravintoloien tarjonnan. Juttu jatkuu videon alla.

Unelmien lounaslista

Helsinkiläisessä lounasravintolassa vieraillut Kai Kekkonen kertoo unelmiensa lounaslistan olevan monipuolinen.

– Olisi hyvä olla kasvisvaihtoehto ja hyvä salaattipuoli. Kanaa voisi olla ja lihaa myös. Pääasia on, että olisi monipuolinen tarjonta. Voi sitten ottaa ruokaa fiiliksen mukaan, Kekkonen sanoo.

Viiden jälkeen -ohjelmalle lounasmieltymyksistään kertonut Jussi Salmi paljastaa tietyn jälkiruoan olevan hänelle tuote, jolla hänet saa aina asiakkaakseen.

– Pannacotta.

