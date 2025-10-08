Nuori huippukokki ja tuore euroopanmestari Daniel Romi jakoi kotikokeille esillepanovinkkejä.
Daniel Romi nappasi syyskuussa kultamitalin ammattitaidon EM-kilpailu EuroSkills'in kokkisarjassa. EuroSkills Herning 2025 -kilpailu kokosi yhteen yli 100 000 kävijää ja 24 kokkilajin huippuosaajaa eri puolilta Eurooppaa.
Tuore euroopanmestari Romi vieraili lokakuun alussa MTV:n Viiden jälkeen -ohjelmassa ja kertoi tarkemmin, mistä kilpailussa oli oikein kyse. Samalla Michelin-ravintola Palacessa työskentelevä huippukokki antoi myös kotikokeille käytännön vinkkejä keittiöön.