Kuuluisa kalakeitto, jota kaikkien kannattaisi kokeilla

Kalakeitto on yksi suomalaisten ehdottomista ruokasuosikeista. Monen mielestä paras kalasoppa on ehdottomasti kermainen lohikeitto, kun taas toiset arvostavat talvisesongin hienostunutta madesoppaa.

Yksi ehdoton kalakeitto-ohje on kotoisin Ranskasta. Oletko sinä maistanut klassista bouillabaissea?

Bouillabaisse on ehdottomasti kokeilemisen arvoinen

Pro Kalan mukaan Etelä-Ranskan Provencesta kotoisin oleva bouillabaisse oli alkujaan kalastajien valmistama arkinen ruoka. Ajan myötä siitä on tullut maailmankuulu.

– Tomaattipohjainen bouillabaisse on varsin erilainen makuelämys kuin perinteinen skandinavinen lohisoppa. Se on ehdottomasti kokeilemisen arvoinen ruoka, jota on mukava tarjota myös vieraille, kalayhdistyksestä vinkataan tiedotteessa.