Termi ultraprosessoitu ruoka herättää kielteisiä mielleyhtymiä, mutta onko mielikuville katetta? Asiantuntija tyrmää monet prosessointiin liittyvät käsitykset.
Ultraprosessoitu ruoka tarkoittaa karkeasti ottaen teollisesti valmistettuja tuotteita, jotka sisältävät useita lisäaineita, kuten aromi-, väri- ja säilöntäaineita.
Esimerkkejä tällaisista tuotteista ovat perunalastut ja keksit, aamiaismurot, pikanuudelit, virvoitusjuomat ja makkarat sekä pakasteateriat ja valmiskeitot.
Helsingin yliopiston ravitsemustieteiden professori Maijaliisa Erkkola muistuttaa, että käsite on laaja.
– Aina kun me valmistamme ruokaa, mehän tavallaan prosessoimme eli jalostamme ruokaa, Erkkola kommentoi Huomenta Suomen haastattelussa.
– Kevyimmillään me poistamme raaka-aineista syötäväksi kelpaamattomia osia, ja sitten me pilkomme, keitämme, haudutamme.
Mikä tekee ruoasta ultraprosessoidun?
Erkkolan mukaan ruoasta tekee käytännössä ultraprosessoidun se, että siinä käytetään sellaisia apuaineita, joita ei voida kotikeittiössä käyttää.
– Eli siihen on lisätty elintarviketeollisuudessa esimerkiksi säilyvyyttä, makua ja rakennetta parantavia aineita.