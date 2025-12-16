



Lifestyle Makuja Etusivu Ruokauutiset Reseptit Reseptihaku Halpa vs. kallis Koko Suomi leipoo Onko ultraprosessoitu ruoka epäterveellistä? Tätä et ehkä ole tullut ajatelleeksi 10:54 Onko ultraprosessoitu ruoka pahis vai väärinymmärretty hyödyke? Huomenta Suomessa keskusteltiin aiheesta. Julkaistu 16.12.2025 06:46 Kati Hyttinen kati.hyttinen@mtv.fi Termi ultraprosessoitu ruoka herättää kielteisiä mielleyhtymiä, mutta onko mielikuville katetta? Asiantuntija tyrmää monet prosessointiin liittyvät käsitykset. Ultraprosessoitu ruoka tarkoittaa karkeasti ottaen teollisesti valmistettuja tuotteita, jotka sisältävät useita lisäaineita, kuten aromi-, väri- ja säilöntäaineita. Esimerkkejä tällaisista tuotteista ovat perunalastut ja keksit, aamiaismurot, pikanuudelit, virvoitusjuomat ja makkarat sekä pakasteateriat ja valmiskeitot. Helsingin yliopiston ravitsemustieteiden professori Maijaliisa Erkkola muistuttaa, että käsite on laaja. – Aina kun me valmistamme ruokaa, mehän tavallaan prosessoimme eli jalostamme ruokaa, Erkkola kommentoi Huomenta Suomen haastattelussa. – Kevyimmillään me poistamme raaka-aineista syötäväksi kelpaamattomia osia, ja sitten me pilkomme, keitämme, haudutamme. Mikä tekee ruoasta ultraprosessoidun? Erkkolan mukaan ruoasta tekee käytännössä ultraprosessoidun se, että siinä käytetään sellaisia apuaineita, joita ei voida kotikeittiössä käyttää. – Eli siihen on lisätty elintarviketeollisuudessa esimerkiksi säilyvyyttä, makua ja rakennetta parantavia aineita.

Erkkolan mukaan ero on usein hiuksenhieno. Jo esimerkiksi värin parantamiseksi käytetty punajuuriväri lasketaan lisäaineeksi.

Prosessoinnista myös hyötyä

Erkkolan mukaan prosessointi tuo paljon hyötyjä, joita ei aina muisteta.

Sillä pyritään yleensä siihen, että ruoka olisi mikrobiologisesti turvallisempaa ja että sen säilyvyys ja hyväksikäytettävyys paranisivat.

– Esimerkiksi palkokasveista poistetaan haitallisia aineita prosessoimalla, että se olisi käyttökelpoisempaa. Sen ansiosta se todella säilyy paremmin ja sitä kautta meillä on laajempi elintarvikevalikoima saatavilla.

Huonoa prosessointia on Erkkolan mukaan sellainen, että ravintoaineista poistetaan ravitsemuksellisesti rikkaita osia, kuten täysjyvän kuoriosia, joissa on eniten vitamiineja ja kivennäisaineita.

Yllättävät ruoat ultraprosessoituja

Ultraprosessointi ei Erkkolan mukaan siis välttämättä kerro ravitsemuksellisesta laadusta.

– Jos ajatellaan esimerkiksi kahta kasviskeittoa, jotka ovat molemmat ultraprosessoituja. Toisessa voi olla raaka-aineena hurjasti kasviksia, ja sen rasvan laatu on hyvä. Suomessa se on vaikka sydänmerkitty.

– Toinen keitto voi taas voi sisältää hyvin paljon tyydyttynyttä rasvaa ja hyvin vähän alkuperäisiä kasviksia, jolloin se on terveyden kannalta ravintosisällöltään heikompi. Mutta molemmat keitot luokittuvat samaan kategoriaan.

Erkkolan toinen esimerkki koskee leipää.

– Jos tehdään kotona ruisleipää, se ei luokitu ultraprosessoiduksi, mutta jos se tehdään teollisesti leipomossa ja sihen lisätään jokin apuaine, jota ei kotona käytetä, se luokitellaan ultraprosessoiduksi, vaikka se on ravintosisällöltään ihan yhtä laadukas. Se voi olla jopa laadukkaampi kuin kotona leivottu valkoisesta viljasta tehty leipä.

– Eli juuri nämä ristiriitaisuudet haittaavat meitä tutkijoita, Erkkola kommentoi.

Erkkola muistuttaa, että toki prosessointi voi tehdä ruoalle hallaakin.

– Jonkin verran on näyttöä löydetty siitä – ja siihen viitataan usein kritiikissä – että ruoan rakenne muuttuu prosessoinnissa sellaiseksi, että se on ravintosisällöltään köyhää ja hyvin helposti syötävää, eli sitä tulee määrällisesti syötyä enemmän, jolloin se lisää ylipainon riskiä. Se näyttö on aika vakuuttavaa.

Mistä tavallinen kansalainen tietää, milloin jokin ultraprosessoitu ruokatuote on terveydelle hyödyllinen ja milloin ei? Katso videolta koko haastattelu!