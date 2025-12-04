Ex-kansanedustaja Jukka Mäkynen sekä kanssasyytetty Mikko Talso ovat kiistäneet syytteen.

Syyttäjä vaatii perussuomalaisten entiselle kansanedustajalle Jukka Mäkyselle rangaistusta entisen eduskunta-avustajansa kunnian loukkaamisesta. Syytteessä on myös Mäkysen avustajana asianomistajan jälkeen toiminut Mikko Talso.



Asianomistaja irtisanoutui Mäkysen eduskunta-avustajan tehtävästä keväällä 2022. Tammikuussa 2023 hän julkaisi Uuden Suomen blogissaan kirjoituksen otsikolla ” Oikeusmurha eduskunnassa; kansanedustaja petti törkeästi alaisensa”. Siinä hän muun muassa kirjoitti työmääränsä Mäkysen avustajana olleen niin suuri, ettei kukaan olisi selvinnyt siitä.



Syyte koskee tapahtumia kirjoituksen julkaisun jälkeen. Syyttäjän mukaan Mäkynen esitti Talson kanssa yhdessä ja yksissä tuumin sosiaalisessa mediassa loukkaavia väitteitä asianomistajan ammattitaidosta, kyvystä suoriutua työtehtävistään sekä syistä tämän työsuhteen päättymiseen.



Syyttäjä vaatii syytetyille sakkorangaistusta Pohjanmaan käräjäoikeudessa. Sen lisäksi asianomistaja vaatii heiltä yhteensä 5 000 euron vahingonkorvauksia.



– Loukkaavat väitteet sisälsivät muun muassa syytöksiä laiskuudesta, työtehtävien laiminlyönnistä, aamu-unisuudesta ja kyseenalaisesta työmoraalista - - väitteillä on ollut merkittävä vaikutus (asianomistajan) työnhakumahdollisuuksiin ja ammatilliseen maineeseen, asianomistajan kirjallisessa vaatimuksessa sanotaan.



Asianomistajan mukaan väitteet levisivät laajalti esimerkiksi Facebookissa, silloisessa Twitterissä sekä paikallislehden sosiaalisen median kanavilla.

"Perusteltua arvostelua"

Kirjallisessa ennakkovastauksessaan käräjäoikeudelle Talso kertoo kommentoineensa asianomistajan kirjoitusta, mutta kiistää syyllistyneensä kunnianloukkaukseen.



Esimerkiksi kommentissa ”Tuohan näyttää minun työlistaltani tällä hetkellä, eikä tuossa ole mitään liikaa. Hyvin olen selvinnyt kaikesta, kun olen heti aamusta asialla, enkä nuku puoleenpäivään” ei Talson mukaan väitetty, että asianomistaja olisi nukkunut puoleenpäivään, vaan todettiin töitä olevan niin paljon, että ne on aloitettava aamulla eikä puoliltapäivin. Talson mukaan asianomistaja aloitti itse julkisuudessa keskustelun oman virkatehtävänsä päättymisen syistä. – Koko tapahtuma on varsin omituinen. Asianomistaja on hyökännyt entistä esimiestään kohtaan julkisuudessa vajaa vuosi irtisanoutumisensa jälkeen. Kun hänen tekstiään on perustellusti arvosteltu, on hän tehnyt asiasta rikosjutun, joka jostakin syystä on läpäissyt syytekynnyksen, Talson vastauksessa kirjoitetaan. Omassa vastauksessaan Mäkynen kiistää osallistuneensa millään tavoin Talson julkaisemiin kirjoituksiin. – Mäkynen ei ole käynyt sosiaalisessa mediassa tekoaikana minkäänlaista keskustelua (asianomistajan) aiempaan työsuhteeseen, sen päättymiseen, hänen ammattitaitoonsa tai työstä suoriutumiseen liittyen, vastauksessa sanotaan. Mäkynen sanoo olleensa tyytymätön asianomistajan työpanokseen, mutta kiistää, että olisi koskaan esittänyt tästä valheellisia tai halventavia väitteitä. Mäkynen toimi kansanedustajana yhden kauden vuosina 2019–2003. Nykyisin hän istuu Vaasan kaupunginvaltuustossa.