Lifestyle Makuja Etusivu Ruokauutiset Reseptit Reseptihaku Halpa vs. kallis Koko Suomi leipoo Kielletäänkö "väärä ruoka" kouluista? Asiantuntijalta tärkeä huomio kansalaisaloitteesta 10:54 Onko ultraprosessoitu ruoka pahis vai väärinymmärretty hyödyke? Huomenta Suomessa keskusteltiin aiheesta. Julkaistu 16.12.2025 09:01 Kati Hyttinen kati.hyttinen@mtv.fi Kansalaisaloite haluaa kieltää ultraprosessoidun ruoan kouluissa ja päiväkodeissa. Asiantuntija varoittaa yksinkertaistuksesta. Tuoreessa kansalaisaloitteessa halutaan eduskunnan säätävän lain, jolla varmistetaan, että kaikissa perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen laitoksissa lapsille tarjottava ruoka on ultraprosessoimatonta. Oikeaa ruokaa -yhdistyksen aloite on kerännyt 15. joulukuuta mennessä noin 43 000 kannatusilmoitusta. Jotta se etenisi eduskunnan käsittelyyn, nimiä tarvittaisiin 50 000. Helsingin yliopiston ravitsemustieteiden professori Maijaliisa Erkkola sanoo olevansa iloinen siitä, että päiväkoti- ja kouluruoan laatu kiinnostaa. Siinä onkin hänen mukaansa parantamista. Lue myös: Onko ultraprosessoitu ruoka epäterveellistä? Tätä et ehkä ole tullut ajatelleeksi Kielto ei takaa ravitsemuksellista laatua Hän kuitenkin korostaa sitä, että jos palveluntuottaja valitaan vain ruoan prosessoinnin perusteella, se ei takaa ruoan ravitsemuksellista laatua. – Meillä on hyvät ravitsemussuositukset, joissa on annettu ravitsemuskriteerit myös koulujen ja varhaiskasvatuksen ruoalle. Ne pohjaavat vahvaan tutkimusnäyttöön. Jos tämä perusta vaihdettaisiin ultraprosessoidun ruoan luokitukseen, sinne jäisi aukkoja, Erkkola toteaa Huomenta Suomen haastattelussa.

– Tiedämme ihan omista tutkimuksistamme esimerkiksi sen, että varhaiskasvatuksessa suuri osa lapsen päivittäisestä hyvien rasvahappojen saannista tapahtuu ruokailun yhteydessä. Jos ultraprosessoiduiksi luokitellut margariinit vietäisiin lasten leiviltä, lasten saaman rasvan laatu kokonaisuudessaan heikentyisi.

Kalapuikot ovat lasten suosiossa. Maijaliisa Erkkola toivoisi niiden sijaan luonnonkalaa koulujen ruokapöytään.Shutterstock

Epäterveellisimpiä herkkuja ei syödä koulussa

Erkkolan mukaan suurin osa laadultaan köyhemmästä ultraprosessoidusta ruoasta syödään koulu- ja varhaiskasvatusajan ulkopuolella.

– Sormen liiallinen osoittaminen julkisen palveluun tarjoamaan ruokaan, joka on aika hyvin jo ravitsemuskriteerien mukaista, on ehkä vähän väärä suunta.

– Toki pitäisi ruveta tarkemmin tutkimaan sitä, kuinka hyvin kunnat seuraavat kouluruokailun laatua ja noudatetaanko siellä kouluruokailussa ravitsemuskriteerejä. Lisäksi ruokailu pitäisi budjetoida niin hyvin, että siellä olisi varaa käyttää enemmän esimerkiksi tuoreita hedelmiä ja kasviksia.

Paras kouluruoka on syöty kouluruoka

Ennen kaikkea koululaiset pitäisi Erkkolan mukaan saada syömään kouluruokaa.

– Meillähän koululaiset jättävät väliin aterian osia tai koko aterioita ja menevät lähikauppaan hommaamaan niitä ultraprosessoiduksi luokiteltuja ruokia.

– Eli minä olen tässä keskustelussa vähän huolissani siitä, ettei lapsille muodostuisi nyt aikuisten keskustelun myötä sellainen mielikuva, että kouluruoka on kaikkinensa vaarallista ja huonoa. Sehän johtaisi heitä jättämään kouluruokaa väliin entistä enemmän.

