Kansalaisaloite haluaa kieltää ultraprosessoidun ruoan kouluissa ja päiväkodeissa. Asiantuntija varoittaa yksinkertaistuksesta.
Tuoreessa kansalaisaloitteessa halutaan eduskunnan säätävän lain, jolla varmistetaan, että kaikissa perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen laitoksissa lapsille tarjottava ruoka on ultraprosessoimatonta.
Oikeaa ruokaa -yhdistyksen aloite on kerännyt 15. joulukuuta mennessä noin 43 000 kannatusilmoitusta. Jotta se etenisi eduskunnan käsittelyyn, nimiä tarvittaisiin 50 000.
Helsingin yliopiston ravitsemustieteiden professori Maijaliisa Erkkola sanoo olevansa iloinen siitä, että päiväkoti- ja kouluruoan laatu kiinnostaa. Siinä onkin hänen mukaansa parantamista.
Lue myös: Onko ultraprosessoitu ruoka epäterveellistä? Tätä et ehkä ole tullut ajatelleeksi
Kielto ei takaa ravitsemuksellista laatua
Hän kuitenkin korostaa sitä, että jos palveluntuottaja valitaan vain ruoan prosessoinnin perusteella, se ei takaa ruoan ravitsemuksellista laatua.
– Meillä on hyvät ravitsemussuositukset, joissa on annettu ravitsemuskriteerit myös koulujen ja varhaiskasvatuksen ruoalle. Ne pohjaavat vahvaan tutkimusnäyttöön. Jos tämä perusta vaihdettaisiin ultraprosessoidun ruoan luokitukseen, sinne jäisi aukkoja, Erkkola toteaa Huomenta Suomen haastattelussa.