Kozeen Shiwanin jo sulkeutuneen Michelin-ravintolan varauskalenterissa näkyy yllättäen avoimia päiviä. Mistä on kyse?

MTV Uutiset kertoi elokuussa helsinkiläisen Michelin-ravintola The Room by Kozeen Shiwanin sulkeneen äkillisesti ovensa. Ravintolaan varauksen tehnyt asiakas sai elokuussa ravintolalta englanninkielisen viestin, jossa kerrottiin varauksen peruuntumisesta.

Pian koko vyyhti alkoi avautua, ja selvisi, että Kozeen Shiwan on päättänyt sulkea ravintolansa. Myöhemmin kokki itse kertoi, miksi ravintolan toiminta loppui vedoten muun muassa omaan jaksamiseensa.

Varauskalenterissa yhtäkkiä avoimia päiviä

Nyt ravintolan varauskalenterissa tapahtuu kuitenkin kummia. Ravintolan sulkeutuessa pöytävarauksia ei luonnollisesti enää pystynyt tekemään, ja varauskalenteri näytti suoraan ravintolan olevan kiinni loppuvuoden päivät.

Nyt varauskalenterissa kuitenkin näkyy, että ravintola olisi avoinna 10. lokakuuta lähtien aina torstaisin, perjantaisin ja lauantaisin. Avoimien päivien kohtaa klikatessa järjestelmä kuitenkin ilmoittaa, että "ravintola ei toistaiseksi ota vastaan pöytävarauksia".

Yle: Tästä on kyse

Yle Uutisten saamien tietojen mukaan ravintolan uudelleen avautumisen syy ovat asiakkaiden lahjakortit.

Ihmiset, joilla on ollut lahjakortti ravintolaan, ovat Ylen mukaan saaneet ravintolalta sähköpostin, jonka mukaan ravintola avaa ovensa uudelleen loppuvuodeksi.

Lahjakortin omistajille onkin nyt avattu mahdollisuus pöytävarauksiin. Sähköpostin mukaan pöytävarausten varauskalenteri avataan muille asiakkaille myöhemmin.

Kozeen Shiwan vihjasi jo elokuun lopussa MTV:n Viiden jälkeen -ohjelman suorassa lähetyksessä, että The Roomin sulkeutuminen ei välttämättä ole lopullista.

– Minulla on pieni yllätys Roomin suhteen loppuvuodesta, kokki vihjaili yllättäen.