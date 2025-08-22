Lifestyle
Makuja-sivujen kansikuva
Makuja
Etusivu
Ruokauutiset
Reseptit
Reseptihaku
Halpa vs. kallis
Koko Suomi leipoo

Kozeen Shiwanin ex-keittiömestari kertoo potkuista "äänekkään huudon säestämänä" – kanne vireillä oikeudessa

Kozeen Shiwan The Room by Kozeen Shiwan
Yhden Michelin-tähden ravintola The Room by Kozeen Shiwan on sulkenut ovensa yllättäen määrittelemättömäksi ajaksi.MTV
Julkaistu 22.08.2025 11:35
Toimittajan kuva
Katariina Taleva

katariina.taleva@mtv.fi

Toimittajan kuva
Petra Tuominen

petra.tuominen@mtv.fi

Kanne liittyy työsuhteen irtisanomista koskevaan riitaan. 

Yllättäen sulkeutuneen Michelin-ravintolan ravintoloitsijaa Kozeen Shiwania vastaan on nostettu kanne Helsingin käräjäoikeudessa.

Kanteen on nostanut ravintolan entinen keittiömestari, joka sanoo että hänen työsopimuksensa on irtisanottu välittömästi ravintoloistija Kozeen Shiwanin ”impulsiivisen käyttäytymisen ja äänekkään huudon säestämänä”.

Yhden Michelin-tähden ravintola The Room by Kozeen Shiwan on sulkenut ovensa määrittelemättömäksi ajaksi yllättäen.

Shiwan kertoi syyksi " halusta keskittyä hyvinvointiin ja rakentaa tulevaisuutta ".

Lue myös: Kozeen Shiwanin ravintola sulkeutui yllättäen

Kokki ei suostunut allekirjoittamaan salassapitosopimusta

Kanteen nostaneen keittiömestarin mukaan työsopimus purettiin ainoastaan sen takia, että hän ei ollut allekirjoittanut salassapitosopimusta, jota Shiwan oli vaatinut. 

Hänellä oli käsitys siitä, että oli hoitanut työnsä ravintolassa moitteettomasti, eikä ollut saanut ennen irtisanomistaan huomautuksia tai varoituksia, ja yhteistyö Shiwanin välillä oli sujunut hyvin.

Hän myös sanoo, että lopputilipalkka oli maksettu hänelle kaksi kuukautta myöhässä. 

Keittiömestari hakee oikeudessa korvausta irtisanomisajan kahdelta kuukaudelta korkoineen sekä lomakorvauksia ja korvauksia työsuhteen perusteettomasta päättämisestä.   

MTV Uutiset yritti tuloksetta tavoitella Shiwania kommentoimaan asiaa.

Asiaa ei ole vielä käsitelty oikeudessa.

Lue myös: Tällaiset arviot Kozeen Shiwanin ravintola sai "hygieniatarkastuksessa"

Kozeen Shiwanin ravintola sulkeutui yllättäen – talousluvut julki

Nyt puhuu Kozeen Shiwan: Tässä syy ravintolan sulkeutumiselle

Kanteesta uutisoi ensin IL.

Lisää aiheesta:

Miten Michelin-ravintolalla voi olla anniskeluluvat toisen ravintolan kautta? Noho kommentoiMTV:n tiedot: Äkillisesti sulkeutuneen Michelin-ravintolan anniskeluluvissa hämminkiäKozeen Shiwanin ravintola sulkeutui täysin yllättäenMichelin-ravintola sai järkyttävät syytökset oikeudessa – ex-työntekijä väittää: Ruokaa säilytettiin siivottomassa kellarissa, jossa oli pölyä ja hiirenkakkaaSalla sai yllätyspotkut smoothiebaarista ja haastoi yrityksen oikeuteen – työnantajan perustelut saivat otsasuonen sykkimään: "Olivat kaikki täysin tuulesta temmattuja"Kiimaiseksi kuvailtu ravintoloitsija ahdisteli naistarjoilijoita – ”Aah, sinun huulet, tulen kohta kiinni”
RavintolatMakuja

Tuoreimmat aiheesta

Ravintolat