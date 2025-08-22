Kozeen Shiwanin ex-keittiömestari kertoo potkuista "äänekkään huudon säestämänä" – kanne vireillä oikeudessa

Kanne liittyy työsuhteen irtisanomista koskevaan riitaan.

Yllättäen sulkeutuneen Michelin-ravintolan ravintoloitsijaa Kozeen Shiwania vastaan on nostettu kanne Helsingin käräjäoikeudessa.

Kanteen on nostanut ravintolan entinen keittiömestari, joka sanoo että hänen työsopimuksensa on irtisanottu välittömästi ravintoloistija Kozeen Shiwanin ”impulsiivisen käyttäytymisen ja äänekkään huudon säestämänä”.

Yhden Michelin-tähden ravintola The Room by Kozeen Shiwan on sulkenut ovensa määrittelemättömäksi ajaksi yllättäen.

Shiwan kertoi syyksi " halusta keskittyä hyvinvointiin ja rakentaa tulevaisuutta ".

Kokki ei suostunut allekirjoittamaan salassapitosopimusta

Kanteen nostaneen keittiömestarin mukaan työsopimus purettiin ainoastaan sen takia, että hän ei ollut allekirjoittanut salassapitosopimusta, jota Shiwan oli vaatinut.

Hänellä oli käsitys siitä, että oli hoitanut työnsä ravintolassa moitteettomasti, eikä ollut saanut ennen irtisanomistaan huomautuksia tai varoituksia, ja yhteistyö Shiwanin välillä oli sujunut hyvin.

Hän myös sanoo, että lopputilipalkka oli maksettu hänelle kaksi kuukautta myöhässä.

Keittiömestari hakee oikeudessa korvausta irtisanomisajan kahdelta kuukaudelta korkoineen sekä lomakorvauksia ja korvauksia työsuhteen perusteettomasta päättämisestä.

MTV Uutiset yritti tuloksetta tavoitella Shiwania kommentoimaan asiaa.

Asiaa ei ole vielä käsitelty oikeudessa.

