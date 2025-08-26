Kohukokki avautuu voinnistaan: Ahdistuskohtauksia, oksentelua ja paniikkia

Michelin-ravintolansa ovet yllättäen sulkenut kokki Kozeen Shiwan kertoi suorassa lähetyksessä, mikä ajoi hänet lopettamaan kuin seinään.
Michelin-kokki Kozeen Shiwan kommentoi tiistaina tähtiravintolansa sulkeutumiseen liittyviä kiemuroita suorassa MTV:n Viiden jälkeen -lähetyksessä.
Kun Shiwanilta kysyttiin hänen voinnistaan, kokki meni hetkeksi vakavaksi.
– En oikein pysty sanoin sitä kuvailemaan. Siitä on niin pieni hetki. Puhutaan kuitenkin ravintolasta ja unelmasta, jonka eteen olen tehnyt töitä yli vuosikymmenen ajan. Ei ollut mikään helppo päätös, Shiwan sanoo.
Ravintoloitsija kuitenkin tajusi jossain vaiheessa, että terveys menee kaiken edelle.
– Siinä vaiheessa, jos heräät aamulla ahdistuskohtaukseen, oksennat, panikoit, etkä halua mennä työpaikalle, niin se on hyvä merkki laittaa stop kaikelle.
Shiwan vastasi lähetyksessä myös syytöksiin koskien hänen väitettyä epäasiallista käytöstä ravintolassa.