Kozeen Shiwan puhuu suunsa puhtaaksi – kiistää työntekijöiden haukkumisen ja ovien paiskomisen

Kohukokki Kozeen Shiwan astui julkisuuteen ja kertoi tarkemmin ravintolansa sulkeutumisesta MTV:n suorassa lähetyksessä. Katso haastattelu videolta!

MTV Uutiset kertoi elokuussa helsinkiläisen Michelin-ravintola The Room by Kozeen Shiwanin sulkeneen äkillisesti ovensa.

Myöhemmin Kozeen Shiwan itse kertoi, miksi ravintolan toiminta loppui vedoten muun muassa omaan jaksamiseensa.

Näin Shiwan vastaa syytöksiin

Kozeen Shiwan saapui tiistaina 26.8. suoraan Viiden jälkeen -ohjelman haastatteluun ja kommentoi tähtiravintolansa sulkeutumiseen liittyviä kiemuroita.

Helsingin Sanomien saamien tietojen mukaan ravintolan sulkeutuminen liittyi ainakin osittain henkilökunnan tyytymättömyyteen. HS:n mukaan useat The Room -ravintolan työntekijät lopettivat työnsä, koska olivat tyytymättömiä Shiwanin käyttäytymiseen.

Miten kokki vastaa syytöksiin? Shiwan kertoi suorassa lähetyksessä, ettei ole paiskonut ovia tai haukkunut työntekijöitä.

– Kiistän sen. Kaikella tarinoilla on kaksi puolta. Olen johtajana joutunut tekemään vaikeita päätöksiä ja valitettavasti myös joutunut antamaan palautetta, mistä kaikki ei välttämättä tykkää.

Shiwan kuitenkin haluaa kantaa vastuun, koska kokin oma jaksaminen alkoi heijastua myös perheeseen, työntekijöihin ja talouspuoleen.

– Sen takia suljen mun unelmaravintolan ja kusen jopa bisnekset, koska en halua että kukaan ympärilläni kärsii.

Oikeusjuttu "peruskauraa"

Myöhemmin Shiwan joutuu vielä oikeuteen, sillä ravintolan entinen keittiömestari syyttää ravintolaa laittomasta irtisanomisesta. Entinen keittiömestari väittää, että hänen työsopimuksensa on irtisanottu välittömästi ravintoloitsija Kozeen Shiwanin "impulsiivisen käyttäytymisen ja äänekkään huudon säestämänä".

– Business as usual. Haasteita tulee ja menee, ihmisiä ei voi aina miellyttää. Jollekin tuo voi olla järkyttävä juttu, mutta minulle peruskauraa. Kaikilla tarinoilla on kaksi puolta.

Mikä kokin voinnissa ajoi ravintolan sulkemiseen, ja mitä Shiwan aikoo jatkossa tehdä? Katso yllä olevalta videolta Kozeen Shiwanin haastattelu.

