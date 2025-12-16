Joulukinkun paistajan tärkein apuväline on tietysti paistomittari. Näin käytät kinkkumittaria oikein!

Huomenta Suomessa paneuduttiin joulukuussa kinkun hankintaan, valintaan ja valmisteluun. Kotitalouden lehtori Anu Heinaron mukaan kinkkua valitessa kannattaa ensin miettiä, aikooko kinkun ostaa pakasteena vai sulana.

– Sulatusaika täytyy aina ottaa huomioon. Minulla on tässä reilu kolmikiloinen kinkku, niin tämä sulaa 2–3 vuorokautta jääkaapissa. Tämä ei ole hätäisen hommaa.

Lihalämpömittari on "paistajan paras kaveri"

Kun joulukinkku on rauhassa sulanut jääkaapissa, se nostetaan hyvissä ajoin huoneenlämpöön ennen paistamista. Tavoitteena on saada kinkun sisälämpötilaksi 8–10 astetta, jolloin se on valmis paistettavaksi.

Jo tässä vaiheessa kinkun sisälämpötila on siis oltava tiedossa, ja siihen tärkein apuväline on lihalämpömittari. Jos paistomittaria ei käytä, voi kinkku olla tuomittu paistumaan pilalle jo ennen kuin se on edes nähnyt uunia.

– Se on paistajan paras kaveri. Mittari täytyy laittaa aina paksuimpaan kohtaan, ja pitää varoa, ettei se osu luuhun, koska muuten paistotulos ei ole tarkka.