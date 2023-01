Kolme kovaa kanakastiketta – koukuttava kermainen soosi valmistuu nopeasti: "Huikea maku, vaikka raaka-aineita on vain muutama"

Kermainen kanakastike alle puolessa tunnissa: Marry me -kana

Hän testasi suositun amerikkalaisen Marry Me -broilerikastikkeen, joka valmistuu simppeleistä raaka-aineista. Kermainen kanaruoka tarjoillaan rapakon takana pastan kanssa, mutta se sopii kastikkeeksi myös perunoille tai riisille. Nannan mukaan Marry me -kana oli todella nimensä veroinen.

Nanna totesi MTV:lle , että tätä kanaruokaa kehtaa tarjota vieraillekin. Sen lisäksi se on nopea ja huokea ruoka arkeen.

– Parasta on huikea maku, vaikka raaka-aineita on vain muutama.

Todellinen klassikko: Helppoakin helpompi kanaviillokki

Kanaviillokki on helppo ja nopea valmistaa broilerin koipireisipaloista. Marttojen Tuovisen mukaan koipireidet kannattaa ehdottomasti keitellä kypsäksi liemessä sen sijaan, että ne paistaisi.

Kun broilerit keittelee liemessä, lopputulos on taatusti mehukas ja liha irtoaa luista kuin itsestään. Keitinliemeen lisätään mausteita ja lientä säästetään myös kastiketta varten.

Suomen "himoituin kanaruoka": Lyonin kana

Joko Lyonin kana on sinullekin tuttu juttu? Tämä kanaohje nousi vuonna 2019 suureen suosioon Suomessa, kun ruokalehti Glorian ruoka & viini julkaisi oman versionsa klassisesta ranskalaisesta reseptistä.

– Etikkakanaa Lyonin tapaan, eli ranskaksi Poulet au vinaigre, on perinteinen lyonilainen ruokalaji, jota on tehty ja tarjottu vuosikymmeniä kodeissa ja bouchoneissa, eli rustiikkisissa bistroissa. Sitä ovat kokanneet niin maailman tunnetuin kokki Paul Bocuse kuin Michelin-kokki April Bloomfieldkin, Me Naisten artikkelissa kerrotaan Lyonin kanan taustoista.