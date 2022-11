Keto-elintarvikkeet joutumassa ongelmiin Suomessa – sanan käyttö saatetaan kieltää

Keto-sanan käyttö ollaan mahdollisesti kieltämässä elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä sekä markkinoinnissa, kertoo Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto. Elintarvikevalvonnasta tulleiden tietojen mukaan Ruokavirasto on tekemässä asiasta linjausta.

Ketogeeniseen ruokavalioon liittyviä terveysväitteitä ei ole hyväksytty

Viranomaisten näkemyksen mukaan viittaus ketogeeniseen ruokavalioon on viittaus yleisluontoiseen, täsmentämättömään terveyshyötyyn. Jotta yleisluontoista väitettä voi käyttää, sen yhteydessä on esitettävä terveysvaikutuksen täsmentävä hyväksytty tai niin sanottu kasviperäisten aineiden odotuslistalla olevan terveysväite.

– Koska ketoosiin tai ketogeeniseen ruokavalioon liittyviä terveysväitteitä ei ole hyväksytty eikä niin sanotulla odotuslistalla, ei myöskään yleisluontoista väitettä elintarvikkeen soveltuvuudesta ketogeeniseen ruokavalioon voi tehdä, elintarvikevalvonnasta tiedotetaan.

Poikkeuksen muodostavat elintarvikevalvonnan mukaan lääkärin valvonnassa tapahtuvaan potilaiden ruokavaliohoitoon tarkoitetut kliiniset ravintovalmisteet.

"Suomen viranomaisen tulkinnan myötä nämä elintarvikkeet ovat nyt joutumassa ongelmiin"

Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto on kuullut jo yhdestä tapauksesta, jossa keto-sana on jouduttu poistamaan tuotepakkauksesta, ennen kuin sille on annettu toimituslupa Suomeen.

Liiton mukaan Suomessa on tällä hetkellä myynnissä noin sata keto-sanalla varustettua elintarviketta. Keto-sana esiintyy muun muassa kekseissä, leivontatuotteissa, patukoissa, leivissä, suklaissa, ravintolisissä ja jäätelöissä. Keto-sanaa saatetaan käyttää pakkauksessa ilmaisulla "keto friendly", tai vaihtoehtoisesti se voi liittyä tuotteen nimeen, kuten keto-pizzajauho.

– Suomen viranomaisen tulkinnan myötä nämä elintarvikkeet ovat nyt joutumassa ongelmiin, ja osan maahantuonti saattaa loppua kokonaan. Vaikka suurin osa keto-sanan sisältämistä elintarvikkeista on kansainvälisiä brändejä, niin Suomessa on joitain yrityksiä, joiden liiketoiminta on rakentunut keto-tuotteiden kehittämisen ja valmistuksen ympärille, Suomen Terveystuotekauppiaiden liitto muistuttaa tiedotteessaan.

Liitto pitää tulkintaa ongelmallisena

Ruokaviraston kemiallisen elintarviketurvallisuuden yksikön johtaja Tiina Lapveteläinen vahvisti aiemmin Taloussanomille, että niin sanotun väiteohjeen päivitys on virastossa vireillä. Lapveteläisen mukaan varsinainen ulkoinen lausuntokierros on edessä muutaman viikon päästä.

Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto pitää esiin tullutta tulkintaa kuitenkin monelta osin ongelmallisena. Liiton mukaan keto-tuotteisiin liittyvä tuotekehitys ja vienti tulevat vaikeutumaan Suomessa.