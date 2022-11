Oletko lukenut leipäpussin pikkuprintin? Tämä tieto kannattaa aina tarkistaa, kun ostat leipää

Suomalaiset syövät liian vähän täysjyvää

– Tässä asiassa suomalaisilla on siis parantamisen varaa, Leipätiedotuksen tiedotteessa muistutetaan.

Mistä saa täysjyvää?

Koska suomalaiset rakastavat leipää, kaikista helpoin tapa lisätä täysjyvän saantia on kiinnittää huomiota juurikin syötävän leivän laatuun. Vaalea vehnäpatonki on ihana herkku, mutta ruokavalioon kannattaisi valita myös toisenlaista leipää.

– Oletko tarkistanut leipäpaketista, kuinka paljon lempileivissäsi on täysjyvää? Suomessa käytetty ruis on lähes aina täysjyvää eli ruisleipä on helppo valinta täysjyväleipää etsivälle, Leipätiedotuksesta muistutetaan.