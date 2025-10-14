Kasviksia pitäisi syödä enemmän kuin koskaan, mutta monen lautasella ne jäävät yhä sivurooliin. Onko esteenä hinta vai kenties tottumukset?

Vuonna 2024 julkaistuissa uusissa kansallisissa ravitsemussuosituksissa kehotetaan syömään peräti 500–800 grammaa kasviksia päivässä.

Monella suomalaisella on kuitenkin vaikeus yltää edes minimiin eli puoleen kiloon.

Ovatko kasvikset vain hyvätuloisille?

Huomenta Suomessa keskusteltiin tiistaina siitä, miten uudet ravitsemussuositukset ovat heijastuneet suomalaisten ostoskoreihin ja lautasille. S-ryhmän myyntipäällikkö Katarina Vikmanin mukaan tuoreiden vihannesten ja hedelmien myynnissä on nähty kovempaa kasvua kuin muissa elintarvikekategorioissa.

Moni kuitenkin mieltää kasvikset kalliiksi tuoteryhmäksi, vaikka niiden hintarepertuaari on laaja. Helsingin yliopiston ravitsemustieteiden professori Maijaliisa Erkkola toivoisi, että kaupat ja joukkoruokalat tarjoaisivat kaikille mahdollisuuden saada omaan tulotasoon sopivia monipuolisia kasviksia.

– On totta, että suuremman tulotason omaavilla talouksilla kasvisten ja hedelmien osuus ostoskoreissa on hieman suurempi. Sitä varten meidän pitää koko ruokaympäristön toimijoiden pohtia, että miten kaikki pystyisivät tekemään terveyttä edistäviä valintoja.

Kasviksia syödään myös huomaamatta

Erkkola korostaa, että monelle hyppy suoraan liharuoasta kasvisruokaan voi olla liian suuri. Siksi on hyvä muistaa, että lihaa ei tarvitse kokonaan korvata kasviksilla.

– Me kaikki saamme keitoissa, laatikoissa ja kastikkeissa kasviksia myös. Ollaan vähän unohdettu, että sitä voisimme hilata ylöspäin.

Ravitsemusasiantuntija muistuttaa, että esimerkiksi joukkoruokailu, kuten koulu-, päiväkoti- ja työpaikkaruokailu, edistää tutkitusti kasvisten kulutusta.

– Alihyödynnämme aika helppoja mahdollisuuksia edistää kasvisten kulutusta.

Enemmän myös puuroa ja ruisleipää

Vihannekset ja hedelmät eivät kuitenkaan ole se ainoa kasvipohjainen asia, mitä meidän tulisi lisätä lautasillemme. Tätäkin suurempi haaste suomalaisille on nimittäin täysjyvä.

– Jos haluaa todella tehostaa hyppyä ja tehdä sen helpolla tavalla, niin pitää muistaa myös lisätä kaurapuuroa aamuihin ja ruisleipää lautasten oheen. Siellä puolella on vielä enemmän tekemistä.

Miksi monella menee kasvisruoasta herne nenään? Entä voisiko kasviksia sijoitella kaupoissa kassojen viereen makeisten tapaan? Katso yllä olevalta videolta koko keskustelu.