Kauppapuutarhaliitto vinkkaa helppoja kikkoja päivittäisen kasvismäärän kasvattamiseen.

Vuonna 2024 julkaistuissa uusissa kansallisissa ravitsemussuosituksissa kehotetaan popsimaan peräti 500–800 grammaa kasviksia päivässä.

Monella suomalaisella on kuitenkin vaikeus yltää edes minimiin eli puoleen kiloon.

Kauppapuutarhaliiton mukaan määrä kuitenkin täyttyy yllättävän helposti, jos upottaa kasviksia tuttuihin ruokiin.

– Kotimaiset kasvikset, juurekset ja marjat tuovat ruokiin väriä ja raikkautta. Näiden vinkkien avulla syöt hyvin ja varmistat, että päivän kasvikset tulevat nautittua kotimaisina ja parhaimmillaan, yhdistyksen tiedotteessa muistutetaan.

Esimerkiksi erilaiset padat, keitot ja kastikkeet nousevat täysin uudelle tasolle lisäämällä niihin juureksia, vihanneksia tai hedelmiä. Kokeile rohkeasti!

Pilko valmiiksi

Kasvisten syönnin kynnys kasvaa, jos niiden valmisteluun menee väärässä hetkessä liian kauan aikaa. Siksi niitä kannattaa valmistella jo etukäteen.

– Ota tavaksi pilkkoa valmiiksi esimerkiksi porkkanoita, omenoita, kurkkua ja paprikaa olohuoneen pöydälle, jolloin niitä tulee syötyä oleskelun ja puuhastelun ohessa.

Myös lapset kannattaa ottaa mukaan ruoanvalmistukseen, koska silloin he todennäköisemmin myös kiinnostuvat sen syömisestä.

Juo smoothiena, muista maustaminen

Päivän kasvikset voi myös juoda smoothien muodossa. Smoothieen uppoavat marjojen ja hedelmien lisäksi myös kurkku, yrtit, jopa salaatti tai porkkana.

– Voit myös rakentaa juomasta näyttävän smoothiebowlin.

Kuten kaikki muutkin raaka-aineet, myös kasvikset kaipaavat usein maustamista. Salaatista tulee hetkessä parempaa, kun siihen lisää herkullisen vinegretin. Myös paistamalla kasviksiin saa erityisen hyvän suutuntuman ja maun.

K-ryhmä: Ravitsemussuositukset kasvattaneet kasvisten menekkiä

K-ryhmä kertoo tuoreessa tiedotteessaan, että kuluvan vuoden aikana hedelmien ja vihannesten myynti on K-ruokakaupoissa kasvanut, ja erityisesti alkuvuonna ja kesällä suomalaisten kulutuskäyttäytymisessä näkyi muutos.

Esimerkiksi heinäkuussa suomalaiset ostivat noin 7 prosenttia enemmän heviä, kun verrataan vastaavaan ajankohtaan edeltävänä vuonna.

Myös avokadon kulutuksessa on tämän vuoden aikana ollut selvää nousua. Lisäksi helposti nautittavien, valmiiden napostelutuotteiden, kuten naposteluporkkanoiden, pienten snack-paprikoiden, miniluumutomaattien sekä valmiiksi pilkottujen ananasten ja muiden hedelmien, kysyntä on lisääntynyt.

K-ryhmässä uskotaan, että ravitsemussuosituksilla on ollut vaikutusta kasvisten kulutuksen kasvuun.

Katso myös video: Voiko koko päivän kasvikset juoda yhtenä smoothiena?

0:59 Ravitsemustieteilijä Mikael Fogelholm vastaa.